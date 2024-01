Ministrul Finanțelor spune că propunerea de schimbare a conducerii ANAF îi vizează pe vicepreședinți, nu și pe actuala șefă Nicoleta Cîrciumaru

Actuala preşedintă a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) va rămâne în funcţie, iar propunerile de revocare îi vor viza pe vicepreşedinţi, a declarat, miercuri seara, ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, conform Agerpres.

„Aceste propuneri de schimbare a conducerii ANAF şi a Autorităţii Vamale vor pleca în zilele următoare şi decizia este la domnul prim-ministru. Nu există ANAF şi Autoritatea Vamală cu conducere lipsită de performanţă. Sunt cele mai importante instituţii ale statului român. Ne uităm la planul de venituri pe care l-am avut în cursul anului 2023 şi la realizări. În ultima lună (din 2023 – n. r.), pot să spun cu mândrie că, după lungi eforturi, discuţii şi măsuri pe care le-am implementat, ANAF-ul a fost în luna decembrie cu două premiere. Întâi de toate, şi-a realizat planul la venituri, dar până am ajuns în decembrie cu această performanţă numai eu ştiu şi cu doamna preşedinte cât am muncit, astfel încât să putem să avem cele 35,5 miliarde de lei. A doua performanţă a fost că Direcţia Generală Mari Contribuabili a fost cu 16 miliarde planificat ca venituri, 16 miliarde ca realizări. Au fost bani care n-au venit aşa peste noapte şi am muncit foarte mult alături de doamna preşedinte, astfel încât să putem să avem acest nivel, aş putea spune record. Planul pentru anul 2024 este unul ce vizează încasări medii de 40 de miliarde de lei lunar”, a spus Boloş, la Digi24.

Demnitarul a precizat că actuala şefă a ANAF, Nicoleta Cîrciumaru, va rămâne în funcţie şi a caracterizat-o drept „o doamnă extrem de muncitoare, extrem de onestă, profesionistă”. În acelaşi timp, Boloş a confirmat faptul că propunerea de revocare transmisă premierului va viza toţi vicepreşedinţii Fiscului.

Referitor la schimbările de la Autoritatea Vamală Română, oficialul a dat asigurări că schimbările vor fi „cât de curând”.

„Cum am menţionat, sunt schimbări care sper să aducă profesionalism şi implicare în realizarea obiectivelor de investiţii. Numai Autoritatea Vamală Română are două proiecte de o importanţă majoră pentru ţară: scanerele şi introducerea sigiliului electronic al mărfurilor, alături de simplificarea procedurilor vamale, ceea ce nu este puţin lucru, pentru că amintiţi-vă câţi premieri au promis de-a lungul timpului că vor introduce scanerele în vămi”, a susţinut Marcel Boloş.