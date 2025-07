Ministrul Finanțelor, despre digitalizarea ANAF: Dacă nu voiam să o fac, nu negociam 600 de milioane de euro pentru proiecte de digitalizare în 2021, prin PNRR

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică, despre digitalizarea ANAF, că dacă nu voia să o facă, nu negocia 600 de milioane de euro pentru proiecte de digitalizare în 2021, prin PNRR, el precizând că şansa României este să termine acest proiect, să îndeplinească jaloanele şi să ducă la bun sfârşit, odată cu PNRR-ul, două treimi din acest proiect şi să termine până la finalul anului viitor, complet, digitalizarea, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ministrul Finanţelor a declarat la Digi24, despre digitalizarea ANAF, că dacă nu voia să o facă, nu negocia 600 de milioane de euro pentru proiecte de digitalizare în 2021.

”Eu am vrut să încep proiectul ăsta din 2021 şi ştiu şi atunci cât de greu a fost să impun sumele acestea din PNRR pentru ANAF, să fac grup de lucru, să stau în fiecare săptămână în şedinţă şi cu ANAF-ul şi cu MF-ul şi să le spun că tot ce înseamnă proiect pe care voiau să-l facă, acum au ocazia să-l facă, au resursele financiare care sunt practic gratuite, sunt bani europeni, de care trebuie să beneficieze. Şi de aici au pornit multe proiecte. În primul rând, am reuşit să facem casele de marcat. La casele de marcat am încasat peste 100 de milioane de euro, bani curaţi, la bugetul de stat, un an mai târziu. În 2022 erau deja în contul bugetului de stat. După care, am blocat banii pentru scannere. Dacă noi astăzi avem bani şi unele scannere s-au instalat deja, altele sunt în curs încă, peste 20 de schenere, dar banii pentru scannere atunci au fost negociaţi. Se instalează, dar viteza e o problemă, avizele”, a spus ministrul Finanţelor.

El a precizat că trebuie să iasă din inerţia cu care a fost obişnuită atâţia ani de zile. Potrivit lui Nazare, pentru această platformă, acest hub informaţional, banii au fost de atunci plasaţi în PNRR. ”Dacă avem aceste resurse, trebuie să le finalizăm. Şansa României să termine acest proiect, să îndeplinească jaloanele şi să ducă la bun sfârşit, odată cu PNRR-ul, două treimi din acest proiect, în mod cert, şi să termine până la finalul anului viitor, complet, digitalizarea”, a subliniat Alexandru Nazare.