Ministrul Energiei cere companiilor din subordine planuri concrete de reducerea costurilor începând cu 1 august 2025: Din 32 de companii, doar 17 sunt pe profit, diferenţa e pe pierdere

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, va solicita, vineri, tuturor companiilor din subordine o analiză referitoare la reducerea costurilor cu salariaţii şi a celor cu protocoale în companii, precum şi planul prin care vor face acest lucru începând cu 1 august 2025.

„Vreau să spun ce fac începând de mâine, pentru că am stat cu colegii mei, şi nu vreau să spun până nu fac ceva concret. O să trimit tuturor companiilor o adresă, prin care le cer explicit reducerea costurilor cu salariaţii, reducerea costurilor operaţionale cu protocoale în companii şi planul prin care fac acest lucru, începând cu 1 august 2025”, a declarat, joi, Bogdan Ivan, la Antena 3, transmite Agerpres.

În ceea ce priveşte reducerea indemnizaţiilor şi a numărului de membri din Consiliile de Administraţie din companiile aflate în subordinea Ministerului Energiei, ministrul a transmis că a realizat deja o analiză legislativă complexă, pentru a identifica o soluţie legală în acest sens.

„Am făcut în acelaşi timp o analiză pe legislaţie, o coroborare între vreo cinci legi, în care am găsit formula prin care se poate reduce numărul membrilor Consiliilor de Administraţie. Sunt situaţii în care sunt convins că vor putea să funcţioneze la fel de bine nişte companii şi cu trei sau cinci membri, în loc de 9, 11 sau 17 membri în CA, iar ceea ce se va decide la nivel guvernamental unitar – pentru că nu vorbim doar de un minister – va presupune să schimbăm nişte articole din legislaţia din România”, a explicat oficialul.

Ministrul Energiei a reamintit că instituţia are un jalon din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) pe care nu l-a atins, respectiv 121, unde sunt blocaţi peste 240 de milioane de euro din bani europeni.

„Sunt bani pe care nu i-am atras, pentru că nu s-au făcut conform cu PNRR toate numirile la companiile de stat. Le-am reluat, respectând procedurile (…) şi în acest context avem discuţii cu mulţi dintre ei, care toţi au spus „ok, vrem să respectăm în totalitate prevederile pentru a ne asigura că nu ne iau aceşti bani”. Nu am fost într-o situaţie în care să fim contondenţi unii cu ceilalţi. Puteau să fie şi nemulţumiţi, pentru că exact la fel făceam. Nu e negociat interesul statului şi banii pe care putem să-i aducem în România. (…) Nu i-am întrebat dacă sunt mulţumiţi sau nemulţumiţi, pentru că nu vreau să sune populist, chiar contează prea puţin”, a afirmat şeful de la Energie.

Ministrul Ivan a susţinut că şefii companiilor profitabile din domeniul energiei, unde se derulează proiecte de investiţii de sute de milioane de euro, trebuie să fie bine plătiţi.

„Vreau să avem indicatori foarte clari acolo unde e cineva care a luat o companie pe pierdere, a făcut-o profitabilă, are investiţii, derulează proiecte de investiţii de sute de milioane de euro sau chiar miliarde de euro în domeniul energiei, de la producţie, transport şi distribuţia energiei şi a gazelor naturale. Da, ai nevoie de oameni competenţi şi dacă ei îşi fac treaba, sunt de acord să fie bine plătiţi”, a punctat demnitarul.

Pe de altă parte, în opinia sa, situaţia va fi total diferită în companiile de stat aflate pe pierdere.

„Vă pot spune că din 32 de companii, 17 sunt pe profit, diferenţa e pe pierdere. Adică aproape jumătate sunt pe pierdere. Ei bine, acolo e altă situaţie şi vă mărturisesc că am întâlnit oameni geniali care vorbeau de cum listează acţiunile companiilor pe London Stock Exchange (LSE) şi de unii care au venit să mă întrebe şi mi-au scris scrisori, ce să facă în situaţia în care au decizia unei instanţe, dacă se mai ţină angajaţi unii oameni care au şi pensie şi salariu. Acela e nivelul unora dintre cei din companiile de stat”, a adăugat Ivan.

Întrebat dacă directorul general de la Nuclearelectrica, Cosmin Ghiţă, îşi merită salariul de 38.000 euro pe lună, aşa cum a apărut în spaţiul public, ministrul Energiei a precizat că ar trebui făcute comparaţii cu companii similare din domeniul privat.

„M-am uitat la cifra de afaceri şi la profituri. Nuclearelectrica are patru miliarde (de lei n.r.) cifră de afaceri, 1,7 miliarde de lei profituri, care 90% se duc la bugetul de stat. Că merită sau nu merită, trebuie să vedem dacă la o companie similară din piaţă, listată la bursă, cum este şi compania Nuclearelectrica, un director de companie, care are aceeaşi cifră de afaceri, aceleaşi profituri în acelaşi timp şi aceleaşi investiţii, pentru că e strategică compania asta pentru sistemul energetic al României, avem un venit similar. Am făcut o comparaţie, nu ştiu dacă e corectă, dar am făcut cu o companie din domeniul privat: OMV Petrom. Sunt date publice. CEO-ul companiei are venit de aproape două milioane de euro pe an, la o cifră de afaceri de 31 de miliarde, 7 miliarde de lei profit. Avem Hidroelectrica, undeva la 11 miliarde de lei cifra de afaceri, aproape 7 miliarde profit, venituri de vreo 14 ori mai mici. Vreau să fim corecţi, nu vreau să-i demonizăm pe toţi aceşti oameni. Da, pentru 2, 3, 5, pe care i-am văzut pe la televizor, că n-aveau nicio treabă cu domeniile astea, care şi-au dat pensii şi şi-au dat venituri nesimţite şi în CA şi-au votat lor acele venituri, ei fiind pe pierdere şi fiind dependenţi de bani din bugetul de stat, acolo nu doar că le-aş tăia indemnizaţii, i-aş da afară cu totul” , a transmis ministrul Energiei, Bogdan Ivan.