Miniștrii elvețieni își vor pierde abonamentele gratuite pentru teleschiuri, în urma protestelor pe fondul creșterii costului vieții

Cei mai importanți șapte miniștri federali din Elveția își vor pierde accesul gratuit la stațiunile de schi din țară, după criticile privind caracterul nepotrivit al acestui beneficiu, în condițiile în care mulți contribuabili se luptă să se descurce cu cheltuielile zilnice, scrie The Telegraph.

Timp de ani de zile, operatorii de teleschi din Elveția au oferit abonamente gratuite consilierilor federali, care îndeplinesc funcția de șef de stat colectiv al țării, și familiilor acestora. Avantajul a fost extins, de asemenea, miniștrilor pensionați și numeroșilor oficiali din cantoanele elvețiene.

Atunci când existența acestui beneficiu a fost dezvăluită de postul național de televiziune RTS și au fost inițiate proceduri penale pentru un potențial conflict de interese, guvernul a transferat pur și simplu nota de plată – aproximativ 4 234 de franci elvețieni de persoană – la contribuabil, prin acoperirea acesteia din bugetul de stat.

Întrebat de ce ar trebui să o păstreze, Christophe Darbellay, un ministru din cantonul Valais, a stârnit ironiile publicului insistând că permisele gratuite de urcare sunt „un obicei de lungă durată, total transparent”.

El a adăugat: „Este un instrument de lucru, iar eu am foarte multe întâlniri cu directorii de companii și primarii de pe pârtii.”

Viola Amherd, președinta elvețiană, a profitat din plin de acest avantaj de Crăciun, postând o fotografie a unei pârtii din Valais cu legenda: „Pur și simplu wow”.

Postarea ei a inflamat disputa, notează The Times. Michaël Buffat, un membru al Partidului Popular Elvețian populist de dreapta, a declarat: „Nu, nu, nu: „Atitudinea guvernului este revoltătoare. Își bate joc de cetățenii și de familiile care trebuie să strângă cureaua. Consiliul federal ar fi trebuit să refuze acest cadou finanțat de contribuabili.”

Acum, Consiliul Federal a decis că, începând de anul viitor, abonamentele gratuite pentru telescaune vor fi eliminate, împreună cu un alt beneficiu care acordă consilierilor acces gratuit la o lojă specială în teatrul municipal din Berna.

Criticii au subliniat faptul că consilierii federali nu ar trebui să aibă nicio dificultate în a-și plăti propriile abonamente, având în vedere salariile lor anuale uriașe de peste 400.000 de franci.

Thomas Blasi, un consilier național, a declarat: „Într-o perioadă de opulență, este de înțeles că ar trebui să existe unele avantaje în fruntea statului.

„Dar, în situația actuală, aș considera normal ca politicienii noștri, care sunt deosebit de bine plătiți, să facă un efort; nu este nevoie să cheltuim impozite pentru asta.”

Controversa s-a adâncit în urma referendumului de luna trecută, în care alegătorii elvețieni au susținut în mod covârșitor o propunere de majorare a pensiilor prin adăugarea unei a 13-a luni în fiecare an, începând din 2026, pentru a-i ajuta pe cei în vârstă să facă față creșterii costului vieții – împotriva dorinței guvernului de coaliție de dreapta.

Majorarea pensiilor va costa statul până la cinci miliarde de franci în plus pe an.

În timpul campaniei pentru referendum, partidele de dreapta și angajatorii nu au precupețit niciun efort pentru a-i descuraja pe concetățenii lor să voteze pentru un astfel de „etatism în stil francez”.

Ei au scos la înaintare cinci foști miniștri, dintre care doi aveau optzeci de ani și se retrăseseră de mult timp din afacerile statului, pentru a avertiza asupra riscului unei iminente „prăbușiri a sistemului”.

Dar strategia lor a provocat furia electoratului, care se simțea ofensat de lecțiile unor oficiali pensionați care se bucură de o pensie anuală de 230.000 de franci pe viață și care, de multe ori, o completează cu locuri în consiliile de administrație ale unora dintre cele mai puternice companii din țară. Acești consilieri federali pensionari se bucurau, de asemenea, de acces gratuit la teleschiuri.

În ciuda pierderii teleschiurilor gratuite, miniștrii și partenerii și predecesorii lor vor continua să se bucure pe viață de călătorii gratuite cu trenul la clasa întâi în Elveția.