Miliția M23 dezlănțuie un nou val de teroare în Congo: Copii executați și femei violate în fața familiilor lor

Relatările victimelor unor violențe inimaginabile descriu o imagine înfiorătoare a brutalității care afectează Republica Democrată Congo din Africa Centrală, în condițiile în care miliția M23 recurge la acțiuni atroce pentru a semăna un nou val de teroare în Kivu de Nord, scrie The Guardian.

Era la începutul după-amiezii când miliția M23 a atacat orașul congolez Rubaya. Într-o piață, oamenii înarmați au găsit un pisălog uriaș din lemn și un vas pentru zdrobirea cerealelor. Au început să adune copii, prinzându-i strâns în vas. Isabel, în vârstă de 32 de ani, îi privea pe rebeli cum le zdrobeau craniile. Vasul a devenit roșu, revărsându-se de sânge.

Șase copii, spune Isabel, au fost uciși pe 4 aprilie 2024. „A fost îngrozitor”.

Ea a fugit împreună cu doi prieteni. În pădurile tropicale din estul Republicii Democratice Congo (RDC), oamenii înarmați i-au prins. Isabel și o prietenă au fost violate. Cealaltă prietenă a fost executată.

Relatarea ei se numără printre noile mărturii ale atrocităților la care recurge M23. Acestea descriu omoruri fără discernământ, torturi și răpiri în masă; femei violate sub amenințarea armei în fața copiilor lor. Mărturiile lor colective confirmă o calamitate continuă care nu ar mai fi trebuit să se întâmple vreodată.

RDC, mult timp sinonimă cu niveluri foarte ridicate de violență sexuală, a intrat într-un nou capitol sumbru. Rata violurilor este mult mai mare decât s-a înregistrat vreodată. Însă rebelii M23, responsabili în mare parte, nu pot fi clasificați alături de zecile de miliții haotice care mișună prin nordul Kivu. În schimb, M23 este sprijinit și înarmat de unul dintre cei mai prețuiți și din ce în ce mai indispensabili aliați ai Occidentului pe continent.

„Rwanda a curtat Occidentul, în special Marea Britanie. Aceștia joacă un rol dublu: partener de încredere pe de o parte, în timp ce facilitează conflictul din Congo”, a declarat un diplomat de rang înalt.

Pe măsură ce M23, susținut de mii de trupe rwandeze, se adâncește în RDC vecină, surse din serviciile de informații ale ONU confirmă că serviciile de securitate occidentale sunt „perfect conștiente” de evoluția incursiunii. „Este șocant și frustrant că sancțiunile nu au fost aplicate”, a declarat un expert ONU familiarizat cu dovezile privind crimele de război ale M23 trimise Consiliului de Securitate al ONU.

Cel mai rău ar putea fi pe cale să se întâmple. Un alt oficial de rang înalt al ONU a recunoscut că un plan general sinistru ar putea fi în desfășurare. Kigali, avertizează aceștia, ar putea plănui anexarea unei părți din RDC mai mare decât Rwanda însăși. „Aceasta este o politică pe termen lung pentru a aduce zona Kivu extinsă în sfera de influență rwandeză și, mai târziu, sub control administrativ complet”.

Eșecul actual de a ține în frâu Rwanda riscă să aibă repercusiuni mai ample, spun analiștii, expunând slăbiciuni potențial fatale în intervenționismul liberal occidental și în soluționarea conflictelor. Pe măsură ce crimele continuă, pe măsură ce femeile sunt violate în număr extraordinar, cât timp este pregătit Occidentul să privească în altă parte?

O mare parte din oroarea care se desfășoară în pădurile tropicale din estul Congo poate fi urmărită până la evenimentele șocante din 1994: genocidul minorității Tutsi din Rwanda.

Acest genocid, în mare parte lipsit de arme moderne – executat în mare parte cu macete mânuite de hutu – rămâne unul dintre cele mai rapide asasinate în masă din istorie. Cel puțin 800.000 de oameni au murit în 100 de zile.

La scurt timp după masacru, mai mult de 1 milion de hutu au fugit în RDC, inclusiv mulți dintre cei responsabili pentru măcel. De două ori, ruandezii și-au invadat vecinul, aparent pentru a-i vâna pe genocidari. La rândul lor, milițiile hutu legate de carnagiu au început să se regrupeze, plănuind o întoarcere în Rwanda pentru a prelua puterea. Pentru a contracara această amenințare, Rwanda a început să înarmeze milițiile Tutsi – precursoare ale M23 – în RDC.

Decizia sa a fost susținută și de alți factori. Estul RDC deține rezerve uriașe și mult râvnite de minerale prețioase. „Dacă grupări precum M23 obțin controlul asupra mineralelor, acestea – și Rwanda – au o influență internațională semnificativă”, a declarat un oficial al serviciilor de informații ale ONU.

Lupta pentru minerale în valoare de miliarde de dolari, alături de reglarea vechilor conturi, a scufundat estul RDC într-un conflict aproape continuu de la genocid. Se crede că peste 6 milioane de persoane au murit și un număr similar au fost forțate să părăsească o mare parte din RDC, al cărei guvern a pierdut controlul în est în favoarea unei ierarhii de grupuri armate.

Surse ale ONU avertizează că ultima iterație a conflictului amenință să devină una dintre cele mai periculoase, cu o comunitate internațională care pare să nu fie dispusă să intervină.

M23 a profitat din plin. Susținătorii săi spun că gruparea nu face decât să protejeze „securitatea Rwandei” prin urmărirea autorilor genocidului, în special a celor care aparțin nemesisului său, FDLR, o facțiune armată formată din cei care se află în spatele măcelului.

Pe malul nordic al lacului Kivu, o câmpie vulcanică îngustă se află sub conturul amenințător al muntelui Nyiragongo. Strânsă pe această fâșie – singurul teritoriu din zonă care nu este ocupat de M23 – se află capitala regională, Goma, înconjurată de tabere sordide care adăpostesc 650.000 de persoane care au fugit de lupte.

În fiecare oră, sosesc mai mulți. Informații actualizate de pe front explică de ce: violențele se înrăutățesc.

O încetare a focului negociată între RDC și Rwanda în vară nu a schimbat prea mult lucrurile. M23, de fapt, își „extinde” prezența. Trupele sale au înaintat 80 km spre est în RDC, 120 km spre nord, controlând un teritoriu de jumătate din mărimea Rwandei.

Pe teritoriul său, femeile par a fi o pradă ușoară. Când M23 a intrat în satul Kisuma pe 30 iunie, l-au răpit și apoi l-au ucis pe soțul Mariei, un profesor. Maria a fugit până când a fost oprită de un bărbat care deținea un AK47. După cum i s-a ordonat, Maria și-a lăsat jos băiețelul. Fiicelor sale – în vârstă de 13, 12, 10 și 8 ani – li s-a ordonat să stea în rând. „M-a violat în fața lor”, a spus femeia de 25 de ani.

La 12 zile după încetarea focului – 12 august – Jenny, în vârstă de 27 de ani, îngrijea culturile în afara orașului Bweremana, Kivu de Sud, când s-au apropiat bărbați înarmați. „Opt dintre ei m-au violat”, a spus ea, arătând spre mesajul de pe tricoul ei: „Non au genocid Congolais [Nu genocidului congolez]”. Câteva zile mai târziu, M23 a cucerit satul. Sigură că va fi violată din nou, tânăra de 27 de ani a fugit.

Vorbind la sediul din Goma al agenției ONU pentru sănătate sexuală și reproductivă, coordonatoarea de țară Esmeralda Alabre descrie conflictul M23 drept o „catastrofă” pentru femeile și fetele din regiune.

Tocmai sosiseră rezultatele unui grup de discuții. Desfășurat în orașul Sake, aflat în apropiere de linia frontului, 13 fete cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani au fost rugate să împărtășească experiențele din timpul războiului. Douăsprezece au fost violate, unele de mai multe ori. „Cea care nu a fost violată aștepta să i se întâmple. Dacă nu astăzi, atunci mâine. Poate poimâine? Corpurile lor sunt o extensie a câmpului de luptă”, a declarat Alabre.

Datele confirmă o explozie de violență sexuală. Organizația caritabilă MSF a tratat un număr record de 25.166 de supraviețuitori anul trecut în RDC, în special în Kivu de Nord. La jumătatea anului 2024, acest total a fost eclipsat.

Alabre spune că datele subestimează realitatea. Majoritatea supraviețuitorilor violurilor rămân tăcuți. Grupările armate îi țintesc pe cei care vorbesc. Niciun soldat al M23 nu a fost judecat pentru viol.

Nu se știu prea multe despre viața sub comanda M23. Mambo, 50 de ani, din Nyamitaba, a petrecut cinci luni sub conducerea lor. A văzut cum 10 săteni au fost bătuți cu brutalitate. Munca forțată a fost normalizată. „M-au făcut sclav. La recoltare, mi-au luat două treimi din recoltă. Am trăit în frică totală”. Pe 16 septembrie a fugit.

Luna trecută, miliția acesta a numit administratori care să înlocuiască autoritățile congoleze în zonele controlate. Au fost impuse regimuri fiscale elaborate. Guvernul congolez acuză M23 de „purificare etnică”.

Diplomații de rang înalt ai ONU sunt îngrijorați de faptul că Rwanda ar putea imita preluarea Crimeei de către Rusia în urmă cu 10 ani. „Vor aștepta până când Goma este gata să cadă și apoi vor anunța un referendum în stilul Crimeei [pentru unirea cu Rwanda].”

Vladimir Putin a folosit proxy-uri și trupe în civil pentru a cuceri peninsula Crimeea de la Marea Neagră, dar Rwanda a adoptat o strategie și mai la vedere: soldații intră în RDC în echipament complet de luptă. Imaginile cu dronă confirmă coloanele de trupe din RDC. Până la 4.000 de soldați ai Forțelor de apărare rwandeze (RDF) operează acolo – o „estimare prudentă”, potrivit experților ONU.

Yolande Makolo, un purtător de cuvânt al guvernului rwandez, a declarat că țara sa se confruntă cu „amenințări grave în curs de desfășurare”, inclusiv atacuri transfrontaliere și numeroase miliții care operează în apropierea frontierei sale. „Rwanda rămâne angajată să contribuie la o pace durabilă în estul RDC”, a spus ea.

Chiar și așa, un raport către Consiliul de Securitate al ONU de acum șase luni sugerează că Rwanda este responsabilă pentru crimele de război ale M23. Sancțiunile, au spus experții, au fost justificate. „Controlul și conducerea de facto a RDF asupra operațiunilor M23 fac Rwanda responsabilă pentru acțiunile M23”, se afirmă în raport, adăugându-se că “prezența RDF în cucerirea teritorială a M23 este un act sancționabil”.

O astfel de inacțiune contrastează puternic cu ultima dată când M23 a cucerit teritoriul congolez, în 2012. Atunci, o reacție internațională cu retragerea ajutorului pentru Rwanda a forțat o retragere precipitată și aproape dispariția miliției.

Ce s-a schimbat de atunci? Sursele citează ca factor talentul Rwandei de a promova relații apropiate cu SUA, Marea Britanie și Franța – trei dintre cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU. „Rwanda nu se mai ascunde”, a declarat unul dintre aceștia. „Ei batjocoresc Occidentul”.

Cocoțat pe un deal într-o suburbie bine cotată din Kigali se află Hope Hostel. Turiștii dornici să evalueze oricare dintre cele 50 de camere ar trebui să-și reducă așteptările; fiecare este rezervată de guvernul britanic până anul viitor.

Hope este locul în care Londra plănuia să depoziteze solicitanții de azil în cadrul planului său abandonat de deportare a rwandezilor. Din punct de vedere politic, însă, moștenirea sa continuă să trăiască. Diplomații de rang înalt susțin că dorința Rwandei de a ajuta Regatul Unit cu problemele sale în materie de azil a ferit Kigali de criticile Londrei cu privire la conflictul M23. „Nimeni nu este dispus nici măcar să discute despre sancțiuni legate de Rwanda în Regatul Unit”, au declarat aceștia.

În privat, însă, oficialii britanici împărtășesc sentimente foarte diferite. „În spatele ușilor închise, ei spun cât de îngrozitor este conflictul”. Chiar și așa, sursele spun că noul guvern al lui Keir Starmer a ales să nu admonesteze Kigali cu privire la războiul din RDC.

Poate că este revelator faptul că primul lider african pe care Starmer l-a întâlnit după ce a devenit prim-ministru a fost Paul Kagame, președintele Rwandei. În urma întâlnirii lor din 27 iulie, Downing Street a confirmat un „spirit de cooperare strânsă”.

Deși Kagame este și șeful RDF, nu s-a făcut nicio referire la faptul că trupele sale operează în Congo. Chiar și Rishi Sunak, în ciuda sprijinului său pentru planul de deportare din Rwanda, a evocat „deteriorarea conflictului” din RDC în timpul unei întâlniri cu Kagame din 9 aprilie.

Cererile privind libertatea de informare pentru a afla dacă Regatul Unit a amenințat Rwanda cu sancțiuni sau reduceri ale ajutorului au fost respinse deoarece divulgarea ar putea „deteriora” relațiile.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe a declarat că guvernul britanic este „profund îngrijorat” de conflict și că se angajează cu Rwanda și RDC „la cele mai înalte niveluri pentru a încuraja dezescaladarea violenței” și găsirea păcii.

Documentele referitoare la schema de deportare arată că Regatul Unit a plătit 270 de milioane de lire sterline – de 10 ori mai mult decât ajutorul pe care îl acordă Kigali – pentru fondul de „transformare economică” al Rwandei.

Este posibil ca aceste plăți să fi sprijinit efortul de război al Rwandei? Ministerul de Interne nu va spune cum au fost cheltuiți banii.

Cu toate acestea, este incontestabil faptul că armata și „transformarea economică” sunt strâns legate între ele în Rwanda lui Kagame. Constituția țării sale chiar clarifică faptul că RDF trebuie să sprijine „dezvoltarea socio-economică a Rwandei”. Potrivit analiștilor, orice finanțare pentru Rwanda riscă să inflameze conflictul. „Banii dați pentru dezvoltarea Rwandei finanțează indirect M23”, a declarat Schouten.

Un înalt funcționar ONU, la curent cu dovezile atrocităților comise de M23, a declarat că toate ajutoarele pentru Kigali ar trebui suspendate cu efect imediat.

Franța, unul dintre cei mai mari donatori bilaterali pentru Rwanda, este o altă țară pe care unii o consideră prea apropiată de Kagame. Sursele indică desfășurarea de trupe rwandeze pentru a proteja instalațiile de gaze deținute de Franța în Mozambic, pentru a crea „o influență solidă asupra Parisului”. Ignorând avertismentele ONU, UE a plătit 20 de milioane de euro trupelor rwandeze pentru a proteja complexul TotalEnergies.

„În timpul diverselor prezentări către UE, am subliniat faptul că orice finanțare pentru RDF, fie ea pentru operațiuni în Mozambic, ar finanța războiul din Congo”, a dezvăluit o sursă ONU. Cu toate acestea, UE a aprobat încă 20 de milioane de euro pentru trupele rwandeze pentru a proteja investițiile franceze în Africa de Est.

În altă ordine de idei, Rwanda a sedus Washingtonul cu statutul său de „favorit al donatorilor”, o imagine consolidată prin angajarea de firme de PR și de lobby în SUA și Marea Britanie.

Potrivit diplomaților, un alt mod prin care Rwanda a cucerit Occidentul este „valorificarea” rolului său de al treilea contributor la misiunile ONU de menținere a păcii. Surse diplomatice susțin că Kigali a amenințat că va retrage trupele de menținere a păcii în caz de sancțiuni. Makolo a declarat că Rwanda este „mândră” de forțele sale de menținere a păcii și că parteneriatele sale cu alte țări au contribuit la „redresarea” sa după oroarea genocidului de acum 30 de ani.

Un alt factor ar fi putut, de asemenea, să descurajeze intervenția occidentală. La 50 de kilometri de Rwanda se află imensele mine Rubaya din Congo, vizibile din spațiu. La o lună după ce Isabel a văzut M23 zdrobind craniile copiilor în Rubaya, miliția a cucerit orașul.

Minele Rubaya sunt foarte râvnite, deținând 15 % din coltanul mondial, un mineral de importanță strategică utilizat în telefoanele mobile și în vehiculele electrice; esențial pentru tranziția occidentală către energia verde.

Imagini recente obținute de Schouten din surse confidențiale arată camioane din Rubaya trecând de un punct de control al M23 spre Rwanda. Din Rwanda, coltanul este exportat la nivel mondial ca fiind fără conflict, a declarat Schouten. Săptămâna trecută, gigantul tehnologic Apple a fost numit într-o acțiune în justiție ca potențial destinatar al mineralelor de conflict din estul Congo, acuzații pe care le „contestă ferm”.

Capacitatea Rwandei de a oferi Occidentului o aprovizionare fiabilă cu coltan ajută la explicarea, spun unii, a lipsei de acțiune. „UE s-ar teme de întreruperea lanțului de aprovizionare dacă ar sancționa Rwanda”, a declarat Schouten. În prezent, UE discută cu Rwanda un acord controversat privind mineritul strategic. Criticii avertizează că acordul riscă să legitimeze contrabanda cu minereuri de conflict din RDC.

Un purtător de cuvânt al UE a declarat că a introdus „măsuri restrictive” care vizează persoanele și grupurile care comit încălcări ale drepturilor omului în RDC și care au afectat deja membrii M23 și doi ofițeri RDF.

Alex Kopp de la Global Witness, ale cărui investigații arată că Rwanda a spălat volume mari de coltan, chiar și după introducerea unui sistem major de trasabilitate, pledează pentru oprirea acordului până când Kigali își retrage trupele.

Evadarea din teritoriul M23 nu oferă prea mult răgaz femeilor din Congo. Odată ajunse în taberele întinse de lângă Goma, apar noi amenințări. Femeile sunt atacate în mod regulat la fața locului. Grupurile armate, inclusiv temutele FDLR, circulă liber.

Ultimele evaluări ale ONU confirmă că „incursiunile armate” în interiorul taberelor sunt în creștere. Drumurile la toaletă sunt dificile. „Bărbații intră și cer sex”, a declarat Faida, care a sosit în tabăra de extindere Lushagala în februarie. Arătând spre rândurile de corturi de urgență din prelată furnizate de agenția ONU pentru refugiați, femeia în vârstă de 36 de ani a adăugat: „Nu este sigur aici. Multe femei și fete sunt violate”.

Construit pentru a găzdui familiile care fug de M23, Lushagala se extinde atât de repede încât a depășit oferta de ajutoare. Din cele 14.000 de familii, 6.000 nu primesc hrană. Mamele sunt forțate să părăsească tabăra pentru a căuta hrană, trecând pe lângă un deal transformat în poziție de artilerie a armatei congoleze, înainte de a trece linia frontului în parcul național Virunga. Renumit pentru gorilele sale de munte, parcul este, de asemenea, cunoscut la nivel local pentru milițiile sale prădătoare. Un număr uriaș de femei sunt violate în timp ce caută hrană.

Disperată după zile fără să mănânce, Faida a intrat în cele din urmă în Virunga. „Era mai ușor să mor decât să continui să trăiesc”. Pe 12 aprilie, la o oră de mers pe jos în parc, calvarul ei a început. Pe o pantă din apropierea muntelui Nyiragongo, un bărbat înarmat a violat-o.

Furaha, 38 de ani, din Makanda, era la fel de disperată să își hrănească cei opt copii. A intrat în Virunga pe 25 iunie. Un singuratic înarmat a prins-o în ambuscadă și a violat-o. „De la atac, am pete ciudate aici”, a spus ea arătând spre brațul drept. După atac, a mers direct la spitalul din Goma, nu pentru ea, ci pentru a avea grijă de mama sa. Când Observer a vorbit cu Furaha, mama ei murise cu câteva zile mai devreme. „Nu m-am gândit niciodată să am grijă de mine”, a spus ea.

O escortă nu este o garanție a siguranței. Pe 10 iulie, Isidor, 57 de ani, din Masisi, s-a aventurat în Virunga împreună cu soția sa. Au dat peste un grup de FDLR. „M-au obligat să văd cum îmi violează soția”. Soția sa rămâne spitalizată în urma atacului.

Și pentru bărbați, viața în taberele din Goma este tensionată. Noaptea este deosebit de terifiantă. În timpul unei călătorii nocturne la toaletă, Emmanuel, 40 de ani, din Karuba, a fost bătut cu cruzime și jefuit de atacatori înarmați. „Acum țin o găleată în cort în loc să plec”.

O organizație caritabilă locală, Aidprufen, tratează 718 femei supraviețuitoare ale violenței sexuale în tabere, o creștere de o treime față de anul trecut. The Observer le-a întâlnit într-o dimineață de marți. În weekend, alte nouă cazuri fuseseră raportate.

Sexul de supraviețuire – pentru hrană sau adăpost – este o altă preocupare crescândă, potrivit Agenției ONU pentru refugiați. Una dintre fațete este proliferarea bordelurilor. Anul trecut, Goma avea 132 de bordeluri. Acum, orașul are 283. Până la 40% dintre lucrătorii sexuali sunt copii cu vârste de până la 10 ani. Alabre a spus: „Să numim sexul cu minori ceea ce este: viol”.

Treizeci de ani mai târziu, surse diplomatice citează genocidul pentru a dilua apetitul de a cenzura Rwanda, susținând că o „vinovăție occidentală colectivă” pătrunde în răspunsul său. În timpul crimelor din 1994, forțele de menținere a păcii ale ONU nu au făcut aproape nimic.

În prezent, o altă forță de menținere a păcii, formată din 13.500 de oameni, patrulează în Kivu de Nord, frustrând mulți congolezi care se întreabă de ce nu alungă M23. În tot acest timp, crește îngrijorarea cu privire la un potențial de conflagrație regională. Uganda sprijină în liniște Rwanda. La sud, Burundi sprijină RDC.

„Dacă nu apare o presiune foarte puternică din partea comunității internaționale, nu avem o perspectivă foarte optimistă”, a declarat o sursă ONU din Goma.

Pentru armata congoleză, victoria pare simplă. Așezat în biroul său din Goma, pe malul lacului Kivu, locotenent-colonelul Guillaume Ndjike a declarat: „Misiunea este să scoatem agresorul și aliații săi de pe teritoriul nostru național”.

La treizeci de ani după genocid, regiunea este din nou amenințată de tulburări. Ca și atunci, lumea privește. Pentru Isabel, este deja prea târziu. „Am fost abandonați. De toată lumea”.