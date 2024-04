Milioane de americani se pregătesc de intemperii multiple, tornade, ninsori şi furtuni

Milioane de americani se pregăteau de intemperii importante în zece state ameninţate de furtuni, furtuni de zăpadă şi inundaţii, după ce tornade au traversat nouă state din Midwest, soldate cu un mort, nouă răniţi şi zeci de locuinţe distruse într-un eveniment meteorologic care nu s-a încheiat, transmite News.ro.

Milioane de locuitori din South Carolina, Georgia şi Florida au fost plasaţi în alertă de National Weather Services (NWS).

Golf ball-sized hail in Texas after storms hit central US

A major storm system has hit the central US, bringing with it tornadoes, heavy rain and golf ball-sized hail in places like Texas. At least 8 million Americans are under tornado warnings.

Credit: BBC pic.twitter.com/A0vjsNvqLU — Adnan Belushi (@adnanbelushi) April 4, 2024

”Continuăm să observăm furtuni care se deplasează în anumite părţi ale sud-vestului Georgiei şi în sudul Floridei, Rafale devastatoare ale unor tornade, grindină izolat şi trăsnete frecvente sunt principala noastră îngrijorare”, precizează pe X NWS.

Statele Unite nu sunt ameninţate doar de rafale de vânt.

Mai multe comitate din Kentucky sunt afectate de inundaţii, în urma unor ploi puternice aduse de furtuni care au avut loc mai înainte în regiune.

NWS le cere locuitorilor din această zonă să evite axe inundate din reţeaua de drumuri.

Aproximativ 12 milioane de americani sunt ameninţaţi de o furtună de zăpadă, potrivit CNN, în mai multe state din Midwest şi din regiunea New England.

O parte a statelor Wisconsin şi Michigan se află deja în alertă de ”blizzard”.

Aproximativ 316.000 de gospodării au rămas fără curent electric, potrivit site-ului Poweroutage.us.