Migrația: ne-am ținut promisiunile (Op-ed de Roberta Metsola, președinta Parlamentului European)

La alegerile europene din 2019, migrația a fost principala preocupare semnalată de cetățenii din întreaga Uniune. Ieri, Parlamentul European a adoptat o nouă legislație privind modul în care noi, ca Uniune, abordăm migrația și azilul. O legislație a cărei elaborare a durat mai bine de zece ani. Ne-am ținut de cuvânt. Ne-am îndeplinit promisiunile. Și, cel mai important, acest pachet are tot potențialul să aducă o schimbare importantă.

Pachetul pe care l-au votat reprezentanții dumneavoastră în Parlamentul European oferă un cadru legislativ solid, care este același în toate statele membre, care funcționează și protejează. Aceste legi ne protejează frontierele, sunt umane și corecte cu cei care au nevoie de protecție, sunt ferme cu persoanele neeligibile și dure cu traficanții care exploatează persoanele cele mai vulnerabile. Acest pachet tratează migrația ca fiind, în primul rând, o problemă umană. În spatele fiecărei statistici, se află o poveste de viață și visul de a avea un viitor mai bun.

Prin aceste noi legi, sistemul de azil și migrație al UE va deveni mai eficient pentru persoanele vizate și mai rezistent la presiunea migrației. Am reușit să găsim un echilibru între solidaritate și responsabilitate, respectând pe deplin drepturile omului. Nu a fost ușor. Migrația este un subiect deosebit de sensibil; preocupările sunt diferite în funcție de statutul țărilor: sunt țări din prima linie, țări de tranzit și țări de destinație, state membre cu frontiere maritime și altele cu frontiere terestre. De aceea, realizarea această este și mai importantă. În ciuda previziunilor sumbre, am dovedit că Europa poate răspunde problemelor importante pentru cetățeni. Am demonstrat că acolo unde există voință politică, întotdeauna se găsește o soluție.

Acest pact ne va consolida frontierele externe. Regulamentul privind procedurile de azil și Regulamentul privind procedura de screening vor contribui la acest lucru, păstrând totodată integritatea spațiului Schengen. Acolo unde nu avem frontiere interne, aceleași reguli trebuie să se aplice și să fie aplicate la toate frontierele noastre externe.

Prin acordurile privind baza de date Eurodac și Regulamentul privind gestionarea situațiilor legate de azil și migrație, vom putea să soluționăm în mare măsură problemele legate de deplasările secundare și de solidaritatea efectivă între statele membre. Regulamentul menționat tratează deopotrivă dimensiunea externă și necesitatea de a colabora cu principalele țări terțe.

Pactul privind migrația și azilul merge chiar mai departe de toate aceste considerații: prin abordarea sa globală, tratează situațiile de criză, de forță majoră și alte circumstanțe neprevăzute, astfel încât niciun stat membru să nu se simtă lăsat singur în fața presiunii migratorii. Fapt crucial, va aborda amenințările hibride și „instrumentalizarea migranților” pe care le-am văzut recent la frontierele noastre cu Belarus și Rusia.

Acest pachet marchează un progres important. Nu va rezolva în mod miraculos toate problemele peste noapte, dar reprezintă zece pași de uriași în comparație cu pașii mici făcuți în ultimul deceniu. Va simplifica procedurile, va reduce durata lungă a prelucrării cererilor de azil, va crește nivelul de coordonare între toți actorii de pe teren. Și, în cele din urmă, va garanta că cei care au nevoie disperată, urgentă și legitimă de protecție, o vor obține și o vor obține rapid. Iată aspectele substanțiale ale pactului.

Mai sunt încă multe de făcut. Trebuie ameliorată partea care tratează returnările. Prea multe persoane care ar trebui și ar putea fi returnate în siguranță încă nu sunt. În prea multe cazuri, procedurile durează prea mult. Nu este încă destul de bun. Putem garanta că resursele noastre sunt destinate celor care au cea mai mare nevoie de ele. Putem rămâne fideli valorilor noastre în domeniul drepturilor omului și al drepturilor fundamentale și putem soluționa această problemă.

Mai presus de toate, trebuie să ne asigurăm că acordurile sunt puse în aplicare integral în toate statele noastre membre și că punerea în aplicare este însoțită de respectul pentru umanitatea noastră comună. Acesta este modelul european.