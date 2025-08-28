G4Media.ro
Microsoft concediază doi angajaţi după ce au pătruns în biroul preşedintelui companiei,…

Sursa foto: Mark Lennihan / AP / Profimedia

Microsoft concediază doi angajaţi după ce au pătruns în biroul preşedintelui companiei, în cadrul unor proteste legate de folosirea tehnologiei companiei în războiul Israelului în Gaza

Microsoft a anunţat joi că a concediat doi angajaţi care au pătruns la începutul săptămânii în biroul preşedintelui Brad Smith, în cadrul protestelor legate de folosirea tehnologiei companiei de către armata israeliană, transmite CNBC, conform News.ro.

Incidentul a avut loc după ce şapte angajaţi şi foşti angajaţi Microsoft au organizat o manifestaţie la sediul central din Redmond, Washington, cerând companiei să înceteze orice formă de sprijin direct sau indirect pentru Israel.

Grupul No Azure for Apartheid, care a revendicat acţiunea, a confirmat pe Instagram că persoanele concediate sunt Riki Fameli şi Anna Hattle.

Potrivit Microsoft, cei doi au încălcat grav politicile interne şi codul de conduită al companiei, pătrunzând ilegal în birourile executive. Reprezentanţii companiei au precizat că incidentul este investigat în continuare şi că se cooperează cu autorităţile.

Brad Smith a declarat că protestatarii au blocat accesul în birou, au plasat dispozitive de înregistrare sub forma unor telefoane şi au refuzat să plece până la intervenţia poliţiei.

Grupul No Azure for Apartheid se defineşte drept o mişcare a angajaţilor Microsoft care solicită oprirea colaborării cu Israelul, acţiunile sale generând mai multe proteste pe campusul companiei şi la evenimente publice.

Cazul aminteşte de situaţia de anul trecut de la Google, când gigantul american a concediat 28 de angajaţi în urma unor proteste similare legate de contractele companiei cu guvernul şi armata israeliană.

