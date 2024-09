Microsoft anunţă un nou eveniment de AI, unde este de aşteptat să anunţe noi funcţii de inteligenţă artificială

Microsoft va organiza în 16 septembrie un eveniment în cadrul căruia va aduce noutăţi legate de soluţiile de inteligenţă artificială ale companiei, cu focus pe zona de business, transmite News.ro.

Şeful companiei Satya Nadella şi preşedintele diviziei de AI Jared Spataro vor fi gazdele evenimentului, care ar trebui să prezinte „al doilea val” de funcţii Copilot.

În cadrul evenimentului, compania este aşteptată să anunţe noi funcţii de inteligenţă artificială pentru Microsoft 365, pentru a încerca să crească interesul firmelor pentru abonamentul de 30 de dolari de utilizator pe lună.

Tot atunci ar putea fi anunţate noi facilităţi pentru Copilot Pro, versiunea pentru consumator a AI-ul dezvoltat de Microsoft, disponibil tot pe bază de abonament.

Cu aceeaşi ocazie, Microsoft va schimba, din nou brandingul folosit pentru AI-ul din cadrul suite office. „Copilot in Word” va fi înlocuit cu „Microsoft 365 Copilot in Word”, iar în loc de „Microsoft Copilot for Microsoft 365” va fi folosită sintagma „Microsoft 365 Copilot.”

Evenimentul urmează să fie transmis pe LinkedIn, platformă deţinută tot de Microsoft.