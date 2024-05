Michael Richards, actorul care l-a interpretat pe Kramer în „Seinfeld”, a suferit de cancer de prostată: „Aș fi fost mort în opt luni”/ El a avut o izbucnire rasistă pe scenă în urmă cu 18 ani/ „Nu sunt rasist și nici nu caut o revenire”

Actorul care l-a interpretat pe Kramer în serial se destăinuie într-un nou volum de memorii despre viața sa, inclusiv despre faptul că a fost diagnosticat cu cancer de prostată în urmă cu șase ani, scrie People.

Michael Richards, în vârstă de 74 de ani, spune că ar fi putut fi sfârșitul pentru el.

În viitorul său volum de memorii Entrances and Exits (care va apărea pe 4 iunie), el scrie despre faptul că a fost diagnosticat cu cancer de prostată în vara anului 2018, după un control de rutină. A fost diagnosticat cu cancer de prostată în stadiul 1.

„M-am gândit: „Ei bine, acesta este momentul meu. Sunt gata să plec”, a spus el pentru People, despre primirea veștii. „Dar apoi, câteva secunde mai târziu, mi-a venit în minte fiul meu și m-am auzit spunând: „Am un copil de 9 ani și aș vrea să fiu în preajmă pentru el. Există vreo modalitate prin care să pot să mai am un pic de viață?”.

Medicul său i-a recomandat o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea întregii prostate după ce biopsia nu a arătat bine.

„Trebuia să fie cuprinsă rapid”, spune el. „A trebuit să merg la operația completă. Dacă nu aș fi făcut-o, probabil că aș fi murit în aproximativ opt luni”.

Faptul că s-a confruntat cu mortalitatea sa a fost unul dintre motivele pentru care a decis să își publice memoriile. De asemenea, a avut destul material cu care să lucreze.

„Aveam peste 40 de jurnale pe care le păstrasem de-a lungul anilor și am vrut să fac o trecere în revistă completă a vieții mele”, spune el. „Împlinesc 75 de ani, așa că poate că dorința de a face asta este ceva ce vine odată cu vârsta mea”. El adaugă: „Am vrut să mă conectez cu sentimentele și memoria. Sunt surprins de cât de multe lucruri am reușit să-mi amintesc”.

Bineînțeles, el acoperă și noaptea în care și-a dat peste cap cariera, când a început să se certe cu niște hărțuitori în timpul unui set de stand-up la Laugh Factory. A pornit o tiradă rasistă împotriva lor, numindu-l pe unul dintre ei cu cuvântul cu N.

Când imaginile spectacolului au fost difuzate câteva zile mai târziu, el și-a cerut scuze public la David Letterman, dar apoi spune că a decis să părăsească complet lumina reflectoarelor și să se autoanalizeze profund.

„Mi-a părut imediat rău în momentul în care am spus-o pe scenă”, spune Richards, despre acea seară. El nu se așteaptă ca lumea să ierte și să uite. „Nu caut o revenire”, adaugă el.

„Nu sunt rasist”, a spus Richard când a discutat despre insultele rasiale pe care le-a folosit în acea seară. „Nu am nimic împotriva oamenilor de culoare. Bărbatul care mi-a spus că nu sunt amuzant tocmai spusese ceea ce îmi spuneam și eu de ceva vreme. M-am simțit pus la pământ. Am vrut să îl pun la pământ”.

„Furia mea era peste tot și s-a manifestat puternic și rapid”, a adăugat Richards.

„Răul a fost în interiorul meu”, continuă actorul. „Așa că m-am îndepărtat complet de showbiz. Era timpul să dispar și să acord în sfârșit atenție de unde venea toată furia mea. Tot ce puteam să fac pentru toată lumea era să mă duc acasă și să-mi revin.”

Actorul a stat mai mult ascuns în ultimii 17 ani, citind și studiind religia și filozofia și păstrând un cerc restrâns de prieteni, inclusiv Jerry Seinfeld, care a scris prefața cărții sale.

„Învăț și mă vindec. Mă vindec și învăț”, spune el despre viața sa liniștită de acum, ca soț al actriței Beth Skipp și tată al fiului lor Antonio. „Dar viața este întotdeauna un sus și un jos”.

În urma incidentului din 2006, Richards s-a retras din lumina reflectoarelor, iar oportunitățile de actorie s-au epuizat, scrie Variety. A avut un rol vocal în filmul de animație „Bee Movie” din 2007 al lui Seinfeld, iar singurul său alt rol în film de lungmetraj de atunci a fost „Faith, Hope & Love” din 2019. Cele mai multe dintre aparițiile sale la televiziune au fost în legătură cu rădăcinile sale din „Seinfeld”, deoarece a jucat o versiune fictivă a sa în trei episoade din „Curb Your Enthusiasm” de Larry David în 2009 și a apărut în 2012 în episoade din „Comedians in Cars Getting Coffee” de Seinfeld. A avut un rol secundar în serialul de comedie „Kirstie” al lui Kirstie Alley de la TV Land, dar serialul a fost anulat după un sezon, în 2014.