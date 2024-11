Mesajul lui Lewis Hamilton după ce Max Verstappen a câștigat în Brazilia după ce a plecat în cursă de pe locul 17

Max Verstappen a reușit o cursă formidabilă pe ploaie pe circuitul de la Interlagos, olandezul câștigând un Grand Prix al Braziliei în care s-a aflat pe locul 17 la start.

Cursa de recuperare a fost una incredibilă, campionul mondial en-titre arătându-și clasa.

La finalul cursei, Lewis Hamilton, unul din marii săi rivali, a avut un mesaj scurt pe rețelele sociale pentru Max: „Ai condus incredibil, felicitări!”

Performanța lui Verstappen nu a trecut neobservată nici pentru Fernando Alonso, ibericul având un mesaj asemănător cu al lui Hamilton: „Ai făcut o cursă fantastică, felicitări!”

În urma victoriei din Brazilia, Verstappen și-a mărit avantajul din ierarhia piloților, el având acum 62 de puncte în fața lui Lando Norris cu doar trei etape înainte de finalul sezonului 2024 al Marelui Circ.

16 locuri a recuperat Max Verstappen pe durata Marelui Premiu al Braziliei

Cum arată clasamentul piloților după Grand Prixul de la Interlagos

DRIVER STANDINGS (after 21/24 rounds)

Max Verstappen surges ahead with just three races to go#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/7PezUcF3om

— Formula 1 (@F1) November 3, 2024