Melania Trump poartă Mackage și Roger Vivier la evenimentul Easter Egg Roll

Deși lunea Paștelui nu este o sărbătoare federală în Statele Unite, mii de copii și familii se adună anual pe peluza sudică a Casei Albe pentru tradiționalul eveniment White House Egg Roll. Evenimentul a atras, la rândul său, mii de participanți care au putut lua parte la activități sponsorizate de companii și au avut ocazia să învețe despre istoria națiunii înaintea aniversării a 250 de ani a Statelor Unite, ce va avea loc în 2026, relatează WWD.

Președintele Donald Trump și Prima Doamnă Melania Trump i-au întâmpinat pe participanți cu drapelul american arborat la jumătate, în semn de doliu pentru decesul Papei Francisc. Melania Trump a purtat pentru această zi mohorâtă un trench din piele crem de la Mackage și, în mod neobișnuit pentru stilul ei, pantofi cu toc jos de la Roger Vivier. În contextul discuțiilor recurente despre tarife vamale, este de remarcat că Mackage este un brand fondat în Montreal în 1999 de Eran Elfassy, cu magazine în SUA, Canada, Coreea de Sud, Londra și Japonia. Roger Vivier este o marcă de lux cu sediul la Paris.

Evenimentul anual Egg Roll datează din 1878, pe vremea președintelui Rutherford B. Hayes, dar există relatări despre festivități mai puțin formale încă din timpul lui Abraham Lincoln. Participanții din acest an au putut semna o miniatură a Declarației de Independență, s-au costumat în unii dintre „Părinții Fondatori” și au primit o carte de activități intitulată George the Star: An American250 Story. Pe lângă fanfara Marinei Americane, concertul „Go With Yoyo” și alte reprezentații muzicale, au fost disponibile activități neașteptate precum „Ringing of the Bell”, organizat de Bursa din New York, sau o experiență interactivă cu inteligență artificială oferită de Meta. YouTube a amenajat o scenă numită „Bunny Hop”, iar Amazon a creat un spațiu foto de familie cu tema „Celebrating Reading”. Cei mici pasionați de cosmos au putut participa la o experiență dedicată explorării spațiale, susținută de NASA.

Au existat și două activități inspirate de inițiativa „Be Best”, lansată de Melania Trump în primul mandat al soțului său: un spațiu pentru scrierea de mesaje către militari și un traseu hopscotch pentru cei mai energici participanți.

Casa Albă a estimat că evenimentul din 2025 va atrage aproximativ 40.000 de participanți, inclusiv figuri cunoscute din cercul apropiat al administrației Trump, precum procurorul general Pam Bondi sau șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, care obișnuiesc să poarte costume în pasteluri inspirate de ouăle de Paște. Ca în ultimii aproape 50 de ani, American Egg Board a furnizat cele 30.000 de ouă vopsite manual de angajați și voluntari. În acest an, s-au oferit ouă de dimensiuni mici și medii, mai puțin populare în rândul consumatorilor.

Ca și în anii trecuți, biletele au fost distribuite printr-un sistem de loterie. Participanții au primit un ou comemorativ din lemn, tradiție inițiată de fosta Primă Doamnă Nancy Reagan. Cei care nu au putut fi prezenți au avut posibilitatea să cumpere un ou comemorativ 2025 din magazinul online al Asociației Istorice a Casei Albe. Însă, până luni, produsul – care fusese redus cu 10% – era deja epuizat.