Medic anestezist român din Germania: Acuzațiile de crimă cu premeditare aduse împotriva celor două doctorițe sunt inadmisibile / Un pacient care necesită asemenea doze de noradrenalină pe o perioadă îndelungată este, de fapt, în pragul incompatibilității cu viața

Torje Iuliu, medic anestezist român la GNH Klinikum Kassel, Germania, afirmă, ântr-o postare pe Facebook, că acuzațiile de crimă cu premeditare aduse împotriva celor două doctorițe de la spitalul „Sfântul Pantelimon” din București sunt fără precedent și inadmisibile și subliniază că un pacient care necesită doze mari de noradrenalină pe o perioadă îndelungată este, de fapt, în pragul incompatibilității cu viața.

„Ceea ce se întâmplă acum în spațiul public, prin linsajul mediatic al medicilor din Spitalul Pantelimon, este absolut revoltător. Acuzațiile de crimă cu premeditare aduse împotriva celor două doctorițe, tinere și dedicate meseriei lor, sunt fără precedent și inadmisibile. Modul în care presa tratează acest subiect este de-a dreptul execrabil, mai ales când își permite să facă afirmații legate de terapia intensivă, un domeniu pe care, evident, nu îl înțelege.

Am auzit de atâtea ori în ultimele zile discuții despre noradrenalină, prezentată în mod simplist și denaturat, fără ca cei care fac aceste afirmații să aibă măcar o idee despre ce înseamnă această substanță și care sunt efectele dozării ei înalte. Pentru a clarifica, în România, în spitalele cu care am avut contact, doza standard de noradrenalină este de 320 mcg/ml. În postările vehiculate, se afirmă că dozele au fost reduse de la 25 ml/h la 1 ml/h pentru a provoca moartea pacienților”, a scris medicul pe pagina sa de Facebook.

Acesta explică și modul în care se administrează noradrenalina:

„Tradus pentru cei care nu sunt familiarizați cu domeniul medical: o doză de 25 ml/h echivalează cu o administrare de noradrenalină de 8 mg/h. La un adult de 70 kg, aceasta se traduce într-o doză de 2 mcg/kg/min, ceea ce este enorm. Practic, vorbim despre o „reanimare chimică” continuă a pacientului. Să nu mai menționăm că un pacient care necesită asemenea doze de noradrenalină pe o perioadă îndelungată este, de fapt, în pragul incompatibilității cu viața. În astfel de cazuri, vorbim de insuficiență multiplă de organ, iar rata mortalității este extrem de ridicată.( calculați 20% mortalitate crescută per organ). In fiziopatologie, receptori nu o sa intru pentru ca sunt ferm convins ca toti criticii din presa si online sunt profesori in asa ceva!”

„Încetați cu setea de senzațional! Deveniți patetici și distrugeți vieți și cariere! Și politicienilor, scoateți-vă mâinile de la boașe și creați legi care să protejeze cadrele medicale mai ales cand este vorba de conceptul sfârșitului vieții la pacientul critic, pentru ca acestea să poată practica o medicină curată și etică. Dacă nu sunteți capabili, măcar aveți decența să lăsați locul altora care sunt competenți! Este timpul să apărăm dreptatea și să punem capăt acestui circ mediatic”, susține medicul Torje Iuliu.

Și Societatea Română de Terapie Intensivă (SRATI) a respins, într-un comunicat, acuzațiile procurorilor față de cei doi medici de la Spitalul Pantelimon, arestați preventiv joi.

Organizația condusă de Șerban Bubenek și Dorel Săndesc acuză procurorii de ”cunoaștere incompletă a laturii medicale a cazului” și explică modul în care trebuie prescrisă noradrenalina, substanța despre care procurorii susțin că ar fi fost administrată defectuos de medicii acuzați de crimă. Detalii aici.

Medicul cardiolog Ruxandra Jurcuţ a transmis, într-un mesaj pe Facebook, felicitări pentru „atitudinea corectă” a SRATI:

„Felicitari pentru atitudine corecta SRATI si exceptionalilor profesori de ATI – prof dr Serban Bubenek si prof dr Dorel Sandesc.”