Meci din campionatul Norvegiei, întrerupt după ce fanii au protestat faţă de folosirea sistemului VAR / Au aruncat cu crochete de peşte și mingi de tenis în teren

Fanii prezenţi la stadionul Lerkendal pentru meciul Rosenborg-Lillestrom au aruncat rachete de semnalizare, crochete de peşte şi mingi de tenis în teren, pentru a protesta faţă de utilizarea sistemului VAR în etapa a 15-a a campionatului norvegian, transmite News.ro.

După patru întreruperi, meciul a fost în cele din urmă abandonat.

Ultraşi de la ambele echipe au luat parte la aceste acţiuni. În general, în Eliteserien au avut loc tot mai multe proteste în ultimele săptămâni, ca urmare a introducerii arbitrajului video în prima ligă norvegiană anul trecut.

La sfârşitul lunii iunie, fanii echipei Lillestrom au întrerupt deja unul dintre meciurile echipei lor aruncând cu mingi de tenis în teren.

În Suedia vecină, cluburile au refuzat să introducă VAR în cele două divizii profesioniste ale lor.

🚨🚨🚨 Rosenborg-Lillestrøm: Huge #VAR protest from both sets of fans. Tennisballs🎾 and Fishcakes 🐠 on the pitch. Match abandoned after orders from Norwrgian FA! Conflict just went to a new level pic.twitter.com/EQjkNHhH0K

— Fans of the nordics (@TheNordicfans) July 21, 2024