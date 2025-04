McLaren, poziție surprinzătoare: Nu se teme de Max Verstappen

Max Verstappen a predat o adevărată lecție de pilotaj cu ocazia Marelui Premiu al Japoniei, dar acest lucru nu îl sperie pe Andrea Stella, directorul celor de la McLaren. Oficialul echipei cu sediul la Woking consideră că va fi extrem de dificil pentru Max să rămână în top dacă nu va beneficia de cel mai bun monopost.

Verstappen a uimit asistența la Suzuka, el venind „de nicăieri” pentru a câștiga pole position-ul, iar mai apoi Marele Premiu al Japoniei.

Andrea Stella (54 de ani) consideră că nu sunt neapărat motive de panică după cursa de la Suzuka, atâta timp cât echipa din care face parte a încheiat pe locurile doi și trei, prin Lando Norris, respectiv Oscar Piastri.

În plus, oficialul McLaren consideră că va fi „foarte dificil” pentru Verstappen să mențină ritmul de la Suzuka pe toată durata sezonului, dacă nu va avea la dispoziție un monopost de top.

„Cu siguranță, cea mai importantă condiție pentru a urmări ambele campionate este să avem cea mai bună mașină”, și-a început Stella discursul, citat de RacingNews365.

„Este important ca atunci când nu suntem în stare să câștigăm (cum a fost la Suzuka), să continuăm să concurăm într-un mod robust.

Cum ar fi, dacă nu poți câștiga, termină pe podium. Și pe termen lung, dacă continui să performezi astfel, cred că acest lucru va fi recompensat.

Cred că Max, în acest moment, face cumva el însuși diferența, dar este foarte dificil să ții pasul timp de 24 de Grand Prix-uri într-un sezon dacă nu ai cea mai bună mașină”, este de părere directorul celor de la McLaren, Andrea Stella.

Olandezul „face în prezent diferența” între MCL39 (monopostul McLaren) și RB21 (mașina RedBull) cu forma sa, precizează Stella.

Mai mult decât atât, directorul McLaren spune că sunt și alți piloți care trebuie luați în seamă pentru titlul mondial, sezonul fiind de-abia la început. Stella îi amintește pe George Russell, Charles Leclerc și Lewis Hamilton.

