Masacrul de la Beslan din 2004: Vladimir Putin compară lupta împotriva terorismului cu lupta împotriva Ucrainei

Așa cum Rusia a luptat împotriva teroriștilor de la Beslan în 2004, acum trebuie să lupte împotriva „neo-naziștilor” ucraineni, a declarat marți, 20 august, președintele rus Vladimir Putin, în timpul primei sale vizite la școala din Beslan, scena unei luări de ostatici sângeroase în urmă cu 20 de ani, transmite agenția Reuters.

„Așa cum am luptat împotriva teroriștilor, astăzi trebuie să luptăm împotriva celor care comit crime în regiunea Kursk, în Donbas, în Noua Rusie”, a declarat președintele rus într-un videoclip postat pe Telegram. Donbas este o regiune din estul Ucrainei controlată acum în mare parte de trupele ruse, iar expresia „Noua Rusie” se referă la un proiect de creare a unui teritoriu rusesc în sudul și estul țării.

„Așa cum ne-am atins obiectivele în lupta împotriva terorismului, le vom atinge și în lupta împotriva neonaziștilor și îi vom pedepsi fără îndoială pe criminali”, a adăugat Vladimir Putin, repetându-și argumentul privind «denazificarea» Ucrainei.

El a făcut aceste declarații în marja unei vizite la școala numărul unu din Beslan – prima sa vizită la locul tragediei – în Caucazul rus, pentru a aduce un omagiu victimelor sângeroasei luări de ostatici de către un comando cecen, în urmă cu 20 de ani.

„O rană incurabilă”

Mai mult de 1.000 de persoane au fost luate ostatice la 1 septembrie 2004 și ținute timp de 50 de ore în condiții atroce. Calvarul s-a încheiat cu o baie de sânge: aproximativ 330 de morți, dintre care 186 de copii.

Pe lângă vizita la școală, Vladimir Putin a mers și la cimitirul unde sunt înmormântate majoritatea victimelor.

„Această tragedie va rămâne fără îndoială o rană incurabilă în memoria istorică a întregii Rusii”, a declarat Vladimir Putin.

Putin visits Beslan after years of ignoring the terrorist attack

Putin visited School No. 1 in Beslan, the site of the largest terrorist attack in Russian history in September 2004. At that time, Chechen terrorists took children and their parents hostage, demanding recognition… pic.twitter.com/tsXL4cpQw6

— NEXTA (@nexta_tv) August 20, 2024