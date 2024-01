Mary Weiss, solista trupei The Shangri-Las, a murit la vârsta de 75 de ani

Mary Weiss, solista trupei americane de fete The Shangri-Las din anii 60′, a murit la vârsta de 75 de ani, a anunţat casa ei de discuri, informează DPA, transmite Agerpres.

Formaţia a cunoscut celebritatea cu o serie de hituri despre dragoste şi tragedie adolescentină, printre care „Remember (Walking In The Sand)” şi „Leader Of The Pack”, ultima fiind ulterior inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.



Weiss a ocupat locul central în ceea ce priveşte sunetul şi aspectul la The Shangri-Las, contribuind la pionieratul erei trupelor de fete alături de The Ronettes.

Vineri, Miriam Linna de la Norton Records a confirmat moartea lui Weiss pentru agenţia de presă PA.

The Shangri-Las – cunoscute ca ”fetele dure” ale scenei de pop din anii ’60 – avea în componenţă două perechi de surori, pe Mary şi Elizabeth Weiss şi pe gemenele Marguerite şi Mary Ann Ganser. Trupa s-a format în cartierul Queens din New York.

După o serie de hituri, printre care „Give Him A Great Big Kiss” sau „Out In The Streets”, şi după ce au cântat în deschiderea celor de la The Rolling Stones în cadrul celui de-al doilea turneu pe care aceştia l-au efectuat în SUA în anul 1964, fetele de la The Shangri-Las au decis să se despartă.

Weiss a fost absentă de pe scena muzicală timp de mai multe decenii, înainte de a reveni în 2007 pentru a lansa primul ei album solo cu Norton Records, intitulat „Dangerous Game”, care s-a bucurat de aprecierea criticilor.