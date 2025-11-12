Mărturisirea lui Mike Tyson: „Doar un singur adversar m-a făcut să mă simt amorțit în ring”

Legendarul Mike Tyson a vorbit despre carierea fantastică avută în boxul profesionist și a mărturisit că un singur adversar l-a lovit atât de tare încât a rămas amorțit. Vorbim despre canadianul Donovan „Razor” Ruddock.

Donovan „Razor” Ruddock, adversarul care „l-a amorțit total” pe Mike Tyson

Tyson a intrat definitiv în istoria boxului atunci când a devenit cel mai tânăr campion de la categoria grea, la doar 20 de ani și 145 de zile: a cucerit titlul WBC contra lui Trevor Berbick.

Doar un an mai târziu, „Iron Mike” a unificat centurile WBA și IBF după ce i-a învins pe James „Bonecrusher” Smith și Tony Tucker, devenind astfel campionul incontestabil al lumii la doar 21 de ani.

De-a lungul carierei, Tyson s-a întâlnit în ring cu adevărați giganți ai boxului, printre aceștia numărându-se Lennox Lewis, Evander Holyfield și Larry Holmes.

Cu toate că a dat peste adevărate legende ale boxului și că a fost făcut de mai multe ori KO în carieră , Mike Tyson a nominalizat un singur jucător care l-a făcut „să amorțească total” în ring.

Într-un interviu acordat jurnaliștilor de la CNN, Mike Tyson a precizat că Donovan „Razor” Ruddock a fost adversarul care l-a lovit cel mai tare în întreaga carieră:

„Da, Ray Ruddock… Vorbești despre momentul în care ești uimit. Când ești lovit, nu mai simți durerea.

Ești doar amorțit. Auzi doar clopoțelul sunând – bong”, a explicat Mike Tyson, citat de givemesport.com.

Ajuns la 59 de ani, Tyson a disputat cel mai recent meci de box contra lui Jake Paul, în noiembrie anul trecut. A fost învins (decizie unanimă) la AT&T Stadium din Texas.

„Iron Mike” a confirmat o nouă întâlnire demonstrativă, împotriva lui Floyd Mayweather Jr., aceasta urmând să aibă loc în primăvara lui 2026.