Mărturisirea lui Mike Tyson: „Doar un singur adversar m-a făcut să mă simt amorțit în ring”
Legendarul Mike Tyson a vorbit despre carierea fantastică avută în boxul profesionist și a mărturisit că un singur adversar l-a lovit atât de tare încât a rămas amorțit. Vorbim despre canadianul Donovan „Razor” Ruddock.
Donovan „Razor” Ruddock, adversarul care „l-a amorțit total” pe Mike Tyson
Tyson a intrat definitiv în istoria boxului atunci când a devenit cel mai tânăr campion de la categoria grea, la doar 20 de ani și 145 de zile: a cucerit titlul WBC contra lui Trevor Berbick.
Doar un an mai târziu, „Iron Mike” a unificat centurile WBA și IBF după ce i-a învins pe James „Bonecrusher” Smith și Tony Tucker, devenind astfel campionul incontestabil al lumii la doar 21 de ani.
De-a lungul carierei, Tyson s-a întâlnit în ring cu adevărați giganți ai boxului, printre aceștia numărându-se Lennox Lewis, Evander Holyfield și Larry Holmes.
Cu toate că a dat peste adevărate legende ale boxului și că a fost făcut de mai multe ori KO în carieră , Mike Tyson a nominalizat un singur jucător care l-a făcut „să amorțească total” în ring.
Într-un interviu acordat jurnaliștilor de la CNN, Mike Tyson a precizat că Donovan „Razor” Ruddock a fost adversarul care l-a lovit cel mai tare în întreaga carieră:
„Da, Ray Ruddock… Vorbești despre momentul în care ești uimit. Când ești lovit, nu mai simți durerea.
Ești doar amorțit. Auzi doar clopoțelul sunând – bong”, a explicat Mike Tyson, citat de givemesport.com.
Ajuns la 59 de ani, Tyson a disputat cel mai recent meci de box contra lui Jake Paul, în noiembrie anul trecut. A fost învins (decizie unanimă) la AT&T Stadium din Texas.
„Iron Mike” a confirmat o nouă întâlnire demonstrativă, împotriva lui Floyd Mayweather Jr., aceasta urmând să aibă loc în primăvara lui 2026.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.