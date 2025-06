Marți încep probele scrise ale examenului de bacalaureat, cu Limba şi literatura română / Aproximativ 108.000 de candidaţi sunt aşteptaţi / Primele rezultate, afişate în 20 iunie

Aproximativ 108.000 de candidaţi sunt aşteptaţi să participe la probele scrise din sesiunea din iunie a Bacalaureatului, care încep marţi, cu cea la Limba şi literatura română. Primele rezultate se vor afişa în 20 iunie. În premieră, în acest an, elevii îşi vor putea vedea lucrările după evaluare, urmând ca apoi să decidă dacă vor să depună contestaţie, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Probele scrise din sesiunea iunie a examenului naţional de Bacalaureat 2025 încep marţi şi se vor desfăşura în 447 de centre de examen din toată ţara, care reprezintă circa 30% dintre liceele din ţară. Cele mai multe dintre aceste unităţi şcolare au doar nivelul liceal.

Conform datelor înregistrate şi transmise de comisiile judeţene/comisia Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB), sunt aşteptaţi să participe circa 108.000 candidaţi (peste 94.400 de candidaţi din promoţia curentă şi peste 13.800 de candidaţi din seriile anterioare). Aceştia vor susţine toate probele sau, în funcţie de rezultatele obţinute în sesiunile anterioare şi recunoscute ca atare, doar probele nepromovate.

Marţi va avea loc proba la Limba şi literatura română, miercuri – proba obligatorie a profilului, vineri – proba la alegere a profilului/specializării. În 16 iunie este programată proba la Limba şi literatura maternă.

Probele încep la ora 9:00, iar accesul candidaţilor în săli este permis până la ora 8.30.

Candidaţii au trei ore pentru rezolvarea subiectelor, calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Pentru redactarea unei lucrări scrise/rezolvarea subiectelor sunt prevăzute trei (3) ore, calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Beneficiază de prelungire (cu cel mult două ore) candidaţii cărora li s-a aprobat solicitarea în acest sens de către comisiile judeţene, în concordanţă cu Procedura de asigurare a condiţiilor privind egalizarea şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare.

Pe durata desfăşurării probelor, toate sălile de examen sunt supravegheate audio-video.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru scheme şi desene vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, hârtia folosită este doar cea distribuită în sălile de examen.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte (ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc.), precum şi a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stickuri de memorie, telefoane, tablete etc.). De asemenea, nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc.

Candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Candidaţii prinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat.

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare va publica subiectele şi baremul de corectare pentru fiecare probă scrisă, zilnic, la ora 15:00, pe site-ul subiecte.edu.ro.

În zilele în care se desfăşoară probele scrise, Ministerul Educaţiei pune la dispoziţia celor interesaţi linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi privind organizarea/desfăşurarea examenului.

Evaluarea lucrărilor scrise din cadrul Bacaluareatului se realizează prin intermediul platformei dedicate evaluării digitalizate.

Afişarea primelor rezultate este programată în 20 iunie.

Comunicarea rezultatelor se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor. Aceste coduri sunt distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de primire, la prima probă pe care o susţin.

Pentru comunicarea notelor obţinute, înainte de etapa de depunere şi soluţionare a contestaţiilor, comisiile din unităţile de învăţământ/centrele de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de Bacalaureat, care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învăţământ de provenienţă, judeţul, promoţia, forma de învăţământ absolvită, specializarea, notele obţinute la fiecare probă scrisă, media sau menţiunile „reuşit”/„respins”/„neprezentat”/„eliminat din examen”, după caz.

Ca element de noutate pentru acest an, este prevăzută etapa de vizualizare a lucrărilor de la probele scrise. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoţit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal. Contestaţiile se pot depune după vizualizarea lucrărilor, însă nu sunt condiţionate de această etapă. În aceeaşi măsură, vizualizarea lucrării nu implică obligativitatea de a depune contestaţie.

Candidaţii îşi pot vizualiza lucrările în 20 iunie, între orele 14:00 şi 18:00, respectiv în 23 şi 24 iunie. Pe aceleaşi coordonate de timp pot fi depuse şi contestaţiile.

Candidaţii care contestă rezultatul iniţial al evaluării trebuie să completeze, să semneze şi să depună/transmită prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere.

Afişarea rezultatelor finale este programată pe 30 iunie.

Rezultatele examenului naţional de Bacalaureat ale candidaţilor anonimizaţi sunt afişate atât pe pagina dedicată examenului, cât şi pe site-urile inspectoratelor şcolare pentru o perioadă de 2 ani.

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii (cumulat): să susţină toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, toate probele scrise şi să obţină nota 5 (cel puţin) la fiecare dintre acestea, să obţină cel puţin media 6 la probele scrise (media notelor obţinute la probele scrise).

”În ceea ce priveşte organizarea programului şcolar în perioada susţinerii probelor scrise din această sesiune a examenului naţional de bacalaureat, în funcţie de particularităţi, activităţile didactice se pot desfăşura în format asincron şi/sau se vor identifica soluţii pentru suplinirea cadrelor didactice implicate în comisiile de examen”, a transmis Ministerul Educaţiei.