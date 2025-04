Marius Lăcătuș este Cetățean de Onoare al municipiului Brașov / ”Este o emblemă pentru Brașov”

Marius Lăcătuș a fost votat de consilierii locali din Brașov drept Cetățean de Onoare și va fi invitat într-o ședință de plen ulterioară pentru a-i fi înmânată diploma, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov.

„Foarte mulți îl cunosc, îl iubesc și este o emblemă pentru Brașov. Eu am vorbit cu el; a făcut 61 de ani în luna aprilie și cred că cu această ocazie merită să primească acest titlul de Cetățean de Onoare, pe care i-l vom conferi după aprobarea hotărârii de consiliu local, cred că luna viitoare. Am vorbit cu Marius Lăcătuș, i-am transmis acest lucru, consilierii au propus acest proiect, mi l-am însușit (…) s-a bucurat foarte tare”, a spus primarul municipiului Brașov, George Scripcaru.

Marius Mihai Lăcătuș s-a născut la 05 aprilie 1964 la Brașov și este un fost jucător de fotbal al Naționalei României și la mai multe cluburi de fotbal din România și din străinătate.

El a debutat la numai 17 ani în prima divizie, în 28 februarie 1982, într-un meci FCM Brașov – CS Târgoviște 3-0.

Anul 1983 a fost cel în care cel supranumit „Fiara” a pășit pentru prima oară în Ghencea, la clubul Steaua, acolo unde a cunoscut cele mai mari satisfacții din carieră.

A câștigat de 10 ori campionatul național cu Steaua, 7 Cupe ale României, o Cupă a Campionilor Europeni (1986) și Supercupa Europei (1987) fiind singurul jucător român cu o asemenea performanță.

Cel mai important gol din întreaga sa carieră de jucător rămâne cel marcat în poarta catalanilor de la FC Barcelona, pe 7 mai 1986, când Steaua obținea cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc: câștigarea Cupei Campionilor Europeni.

Între anii 1990 și 1993 a plecat în străinătate, evoluând în Italia, la AC Fiorentina, apoi în Spania, la Real Oviedo.

După câțiva ani a revenit la Steaua, încheindu-și activitatea de fotbalist la FC Național București, în 2000.

A rămas un simbol al Stelei, fiind personajul cel mai iubit de suporterii acestei echipe. A marcat peste 100 de goluri pentru Steaua București.

De-a lungul timpului, a evoluat în 414 meciuri din Divizia A și a marcat 103 goluri, în timp ce în Cupele Europene a jucat cu Steaua în 72 de meciuri și a înscris de 17 ori.

La nivelul echipei naționale, a evoluat în 84 de partide (13 goluri) și a participat la Campionatele Mondiale din 1990 și 1998, precum și la Euro 1996.

După încheierea carierei de jucător, Marius Lăcătuș a început cariera de antrenor la FC Național, unde a fost antrenor-jucător, după care a fost secundul lui Mihai Stoichiță la echipa națională de fotbal a statului Panama.

După întoarcerea în România, a ocupat funcția de antrenor principal la FC Brașov, Oțelul Galați, Ceahlăul Piatra Neamț, CS Inter Gaz București și UTA Arad.

Din 28 octombrie 2007 până în iunie 2009 a pregătit în două rânduri Steaua București, cu o întrerupere de câteva luni, în toamna anului 2008.

A preluat FC Vaslui, cu care a încheiat sezonul 2009-2010 al Ligii I pe poziția a treia.

În anul 2010 a devenit antrenor la Steaua, însă pe 7 martie a demisionat după o înfrângere cu 0-3 acasă, în fața echipei FC Brașov.

Între anii 2002-2018, Marius Lăcătuș a fost manager la diverse cluburi de fotbal din România, printre care se numără Steaua București, FC Brașov, FC Vaslui, etc