Maria Zaharova: Republica Moldova devine „o colonie a Occidentului”

Situația politică de după alegerile parlamentare din Republica Moldova demonstrează faptul că țara devine o colonie a Occidentului, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, în timpul unui briefing, transmite agenţia rusă de presă RIA Novosti, citată de Rador Radio România.

Aceasta a subliniat că situația care se observă acum în republică este o consecință naturală a politicilor forțelor pro-occidentale, care au ajuns la putere la sfârșitul anului 2020. Printre acestea se numără și politica Maiei Sandu, care a devenit președintele Republicii Moldova pe 24 decembrie 2020.

Potrivit afirmaţiilor Mariei Zaharova, în loc de promisiunile de libertate, democrație și prosperitate economică, țara se cufundă din ce în ce mai mult în sărăcie și într-o perioadă de „teribilă inchiziție medievală vest-europeană”. „Se transformă literalmente într-o colonie a Occidentului” – a declarat diplomatul rus în timpul briefingului. Zaharova a adăugat că, în aceste circumstanțe, cel mai îngrijorător lucru este soarta moldovenilor de rând, care s-au trezit „ostatici ai cursului anti-popular” al elitelor pro-occidentale, care au uzurpat puterea în propria lor țară.

Amintim că, pe 28 septembrie au avut loc alegeri parlamentare în Republica Moldova. Partidul de guvernământ, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), pro-european, a câștigat, obținând 50,2% din voturi. Partidele de opoziție au obținut împreună 49,8% din voturi. În urma numărării voturilor din interiorul ţării, Comisia Electorală Centrală a anunţat că opoziția din Republica Moldova a depășit partidul de guvernământ, care a obținut doar 44,13%, potrivit Rador Radio România. (Sursa: GAZETA / Rador Radio România / Traducerea: Svetlana Sîrbu)

Context

Observatorii internaționali au apreciat că alegerile din Republica Moldova au fost competitive și bine administrate, dar au semnalat interferențe externe masive din partea Rusiei: dezinformare online, campanii de manipulare, finanțări obscure pentru partide prorușe și atacuri cibernetice. Moscova a încercat să submineze încrederea publicului în procesul electoral prin propagandă și narațiuni false. Deși autoritățile au gestionat corect ziua votului, raportorii cer consolidarea protecției contra amenințărilor hibride, transparență în finanțarea politică și reguli clare pentru combaterea dezinformării.