Marea Britanie: Medicii rezidenți lansează o grevă fără precedent

Medicii „juniori”, care au un statut similar cu cel al rezidenților din România, vor înceta lucrul în Anglia timp de șase zile începând de miercuri pentru a cere majorări salariale, într-o grevă de o durată fără precedent pentru sistemul public de sănătate britanic, anunță Le Figaro.

După trei zile de grevă înainte de Crăciun și numeroase alte greve în ultimele luni, medicii juniori își intensifică acțiunile după sărbători, în lipsa unui acord cu guvernul pentru a rezolva criza provocată de inflație. Greva medicilor debutanți, care sunt aproape 70.000 în Anglia, începe miercuri dimineață la ora 7.00 (ora locală și GMT) și se va încheia la aceeași oră marțea următoare.

Această nouă grevă de șase zile intervine într-un moment în care sistemul public de sănătate britanic, NHS, se confruntă cu o hemoragie de medici și are dificultăți în a trata listele uriașe de așteptare pentru pacienți. În ultimele luni, sistemul a fost marcat de o serie de greve istorice ale diverselor categorii de personal, printre care, pentru prima dată, se numără și asistentele medicale. NHS și-a exprimat îngrijorarea cu privire la consecințele acestei greve în plină iarnă, explicând că „aproape toate îngrijirile de rutină vor fi perturbate”, prioritatea fiind acordată îngrijirii de urgență.

„Nu renunțați la îngrijire”

Luna ianuarie a acestui an ar putea fi „unul dintre cele mai proaste începuturi de an pe care le-a văzut NHS”, a avertizat Stephen Powis, directorul medical al NHS England. „Nu numai că această acțiune va avea un impact uriaș asupra îngrijirii planificate, dar vine în plus față de o serie de presiuni sezoniere, cum ar fi Covid, gripa și absențele din motive de boală ale personalului, care afectează modul în care pacienții sunt îngrijiți în spitale”, a adăugat el. Un medic debutant câștigă aproximativ 32.000 de lire sterline (37.000 de euro) în primul său an de practică, potrivit guvernului. Potrivit sindicatului BMA (British Medical Association), care are în rândurile sale 46.000 de medici debutanți, salariile acestora au scăzut cu aproape un sfert din 2008, dacă se ia în calcul inflația.

Guvernul a negociat timp de cinci săptămâni în toamnă pentru a încerca să iasă din impas înainte de perioada tensionată de iarnă. Acesta le-a oferit o creștere salarială de 3% la începutul lunii decembrie, pe lângă creșterea medie de 8,8% acordată deja în această vară.

Dar pentru sindicatul BMA, „guvernul nu s-a arătat capabil să prezinte o ofertă credibilă în materie de salarii”, cu o propunere care, în opinia sa, nu ar stopa scăderea puterii de cumpărare. „Am petrecut perioada sărbătorilor în speranța de a primi oferta finală pe care ministrul Sănătății ne-a promis-o anul trecut. Din nefericire, acest lucru nu s-a întâmplat”, au deplâns miercuri Robert Laurenson și Vivek Trivedi, reprezentanți ai Comitetului tinerilor medici din cadrul BMA. „Suntem pregătiți să purtăm discuții suplimentare, dar primul lucru de făcut este să punem capăt acestei greve”, a răspuns marți un purtător de cuvânt al Downing Street, subliniind că 88.000 de programări medicale au fost anulate în timpul celor trei zile de grevă din decembrie.

La vremea respectivă, premierul britanic, Rishi Sunak, a descris continuarea mișcării ca fiind „foarte dezamăgitoare”, acuzându-i pe acești medici că prelungesc și mai mult listele de așteptare pentru pacienți. O categorie de medici experimentați, cunoscuți sub numele de „consultants„, a obținut recent o majorare cuprinsă între 6% și 19,6%, asupra căreia membrii sindicatului BMA nu au votat încă.

Marea Britanie a înregistrat un număr mare de greve începând cu jumătatea anului 2022, ca urmare a crizei puterii de cumpărare. Inflația, care a rămas mult timp blocată la peste 10%, a stagnat recent și s-a situat în noiembrie la 3,9% în ritm anual.