Marcel Ciolacu, primul atac dur la Nicolae Ciucă: Onoarea nu poate fi doar pe panouri

Marcel Ciolacu a lansat joi primul atac dur la Nicolae Ciucă și a declarat că ”onoarea nu poate fi doar pe panouri”, potrivit Antena 3, cu referire la campania de imagine a șefului PNL cu panouri având mesajul ”Un ostaș în slujba țării”. Ciolacu a adăugat că PNL vrea să schimbe regulile jocului, critică pentru liberalii care vor să modifice data alegerilor prezidențiale. E pentru prima oară când șeful PNL lansează un atac dur la adresa lui Nicolae Ciucă, cu care a fost într-un parteneriat politic în ultimii trei ani.

Întrebat dacă a fost stabilită o dată pentru ședința coaliției PSD-PNL pe tema datei alegerilor prezidențiale, Ciolacu a spus: ”Nu am stabilit ședința de coaliție. Este evident că PNL vrea să schimbe regulile jocului. Dacă decizia lor rămâne aceeași nu are rost să facem coaliție. Trebuie să facem o distincție clară între prim-ministru și președinte PSD. Nu sunt doar două partide care sunt competitori politici în România. Eu am ieșit ca premier și am anunțat un calendar, pentru ca toate partidele să se organizeze în funcție de acest calendar. Eu am propus 1 septembrie, domnul Ciucă 15 septembrie, așa cum tot dânsul a venit apoi cu 29 septembrie, iar acum văd că vrea altă dată”.

”Abordarea mea ca președinte PSD este clară: nu și-au ținut cuvântul. Onoarea nu e numai pe panouri, ci trebuie să fie și în discuțiile din coaliție. Nu mai avem miliția, avem poliție – Romania s-a schimbat pe fond și trebuie să ne adaptăm și noi, politicienii. Ca premier voi vorbi cu toate partidele, dacă nu se ajunge la un consens rămâne calendarul și asta vom face”, a mai spus Ciolacu.

Ciolacu a făcut declarațiile la Bruxelles, unde participă la reuniunea PES a șefilor de stat și de Guvern de pregătire a Consiliului UE.

Cele două partide au convenit în luna martie să comaseze alegerile locale cu cele europarlamentare și să organizeze alegerile prezidențiale în luna suptembrie, după cum au declarat la acel moment ambii președinți de partid.

Ulterior însă, imediat după alegerile locale și europarlamentare, Nicolae Ciucă și alți lideri PNL au refuzat să mai accepte organizarea în septembrie a alegerilor prezidențiale. Ei au invocat suprapunerea alegerilor peste începerea anului școlar, dar și faptul că o campanie electorală pe timpul verii ar fi ineficientă.

În replică, PSD, prin intermediul purtătorului de cuvânt Lucian Romașcanu, i-a dat un ultimatum ministrului de Interne Cătălin Predoiu să inițieze până vineri hotărârea de guvern necesară pentru organizarea alegerilor prezidențiale în luna septembrie.