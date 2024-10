Marcel Ciolacu: Nu are nicio treabă afacerea Nordis cu PSD / Despre demisia Laurei Vicol: Mi se pare corect gestul

Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri că nu există nicio legătură între cazul Nordis și Partidul Social Democrat.

Întrebat despre afacerea Norris de un ziarist, Ciolacu a răspuns: “O puteți întreba pe doamna Vicol. Nu am treabă … nu vă supărați, eu înțeleg ce încercați, eu vă spun un singur lucru: nu are nicio treabă afacerea Nordis cu PSD. În acest moment, e o treabă – nu știu dacă este ceva în justiție, am văzut și eu reportajul de la Recorder, nu mi-a plăcut ce am văzut acolo și de aceea împreună cu dl Simonis am modificat legislația ca să nu se mai întâmple acest lucru”.

Întrebat despre demisia Laurei Vicol din PSD, Marcel Ciolacu a precizat că nu a avut nicio discuție cu fostă șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, înainte de a adăuga: “Mi se pare corect gestul făcut de către dânsa”.

Laura Vicol a demisionat joi din PSD, potrivit documentului obținut în exclusivitate de G4Media. Ea a invocat în demisia transmisă la partid o presupusă ”campanie de denigrare” și un linșaj mediatic”, după cum arată documentul obținut de G4Media.

Demisia vine la câteva zile după ce Nordis, firma soțului ei, a intrat în procedură de insolvență.

Reamintim că DIICOT a deschis un dosar penal în cazul Nordis, după cum au declarat miercuri surse judiciare pentru G4Media.

Ea a demisionat și din funcția de președinte al Comisiei Juridice din Camera Deputaților.

Context

Dosarul a fost deschis în urmă cu un an în urma autosesizării procurorilor, potrivit surselor citate.

Dosarul DIICOT este in rem, ceea ce înseamnă că el privește fapte și nu persoane. Procurorii investighează infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat și delapidare.

Luni, un complet de judecata de la Tribunalul Bucuresti a admis cererea unuia dintre creditorii dezvoltatorului imobiliar Nordis Management și a dispus intrarea în insolvență a societății. Debitoarea are un termen de 10 zile pentru a-și manifesta intenția de reorganizare. Conform minutei, dacă nu va face acest lucru, i se va ridica dreptul de administrare.

Nordis este unul dintre cei mai cunoscuți dezvoltatori imobiliari din România, cu proiecte anunțate în mai multe zone din țară. Asociații majoritari ai Nordis Management sunt omul de afaceri Răzvan Ciorbă, soțul deputatei PSD Laura Vicol și Mapp Development/Emanuel Gheorghe Poștoacă, fiecare cu câte 46% din părțile sociale.