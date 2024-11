Marcel Ciolacu, mesaj pentru Elena Lasconi: Când o să mă sune doamna Lasconi luni va fi foarte greu ca eu să îi răspund la telefon, pentru că dânsa va avea nevoie de fiecare vot ca să îl învingă pe domnul Georgescu. Constat că vehiculează tot felul de minciuni

Marcel Ciolacu, candidatul PSD clasat pe locul 3 în turul 1 al alegerilor prezidențiale, a acuzat-o pe candidata USR Elena Lasconi că a vehiculat minciuni despre el și a spus că nu îi va răspunde la telefon luni, dacă îl va suna să îi ceară sprijinul pentru turul 2 al alegerilor.

„Eu am fost un om elegant, am ieşit, am felicitat-o pe doamna Lasconi la telefon, i-am spus că pentru mine dânsa şi domnul Georgescu sunt cei doi candidaţi în turul doi. Între timp, constat că doamna Lasconi vehiculează tot felul de minciuni în spaţiul public şi colegii domniei sale. Nu înţeleg de ce. (…) Va fi foarte greu când o să mă sune doamna Lasconi luni ca eu să îi răspund la telefon, pentru că dânsa va avea nevoie de fiecare vot ca să îl învingă pe domnul Georgescu”, a spus Ciolacu, citat de Agerpres.

”Dacă doamna Lasconi doreşte să mă sune luni, eu zic, mai ales în urma acestei declaraţii, de îndată să iasă să spună românilor că în cele 24 de ore a minţit. Dacă nu, eu o sfătuiesc să nu mă sune”, a mai spus fostul el.

Ciolacu a demisionat luni de la șefia PSD după ce a ratat turul 2 al alegerilor prezidențiale. E pentru prima oară în istorie când PSD nu are candidat în finala prezidențială.

Elena Lasconi a declarat că demersul la CCR cu privire la renumărarea voturilor din primul tur de scrutin la alegerile prezidenţiale este o „încercare disperată a celor care nu ştiu să piardă de a manipula rezultatul alegerilor astfel încât un anumit candidat să fie favorizat”.