Ciolacu: Cel mai important partener economic al României non-UE este Turcia. Avem raporturi comerciale între state de aproape 10 miliarde de dolari

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, că cel mai important partener economic al României non-UE este Turcia, ajungându-se la raporturi comerciale între cele două ţări de aproape 10 miliarde de dolari, transmite Agerpres.

El a fost întrebat, la România Tv, ce a oferit ţara noastră la schimb Turciei pentru eliminarea obligativităţii prezentării paşapoartelor de către românii care merg în Turcia.

„Absolut nimic. Cel mai important partener economic al României non-UE, ajungând la raporturi comerciale între state de aproape 10 miliarde de dolari, şi mai mult ca sigur că ajungem la 15 miliarde, este Turcia (…) E un respect faţă de un stat vecin şi un stat prieten. Când a fost cutremur în Turcia, primul stat care a fost să ajute şi să intervină astfel încât să salveze cât mai multe vieţi a fost România. Am trimis primii echipele în Turcia. Sunt lucruri care nu se uită”, a răspuns premierul Ciolacu.

De asemenea, şeful Guvernului a mai fost întrebat dacă nu există un interes al Turciei ca România să cumpere armament din această ţară.

„Tot armamentul din România se face concurenţial. Doresc să schimb paradigma, ca indiferent de contractele pe care le facem, componente importante să înceapă să se facă în industria de apărare. (…) Toată lumea are un interes, dar este normal să aibă unul. Domnul preşedinte Erdogan nu m-a întrebat pe mine de companiile de armament. În schimb, am spus foarte clar dacă Turcia va câştiga vreo licitaţie în mediul concurenţial la Ministerul Apărării, să ştiţi că cerinţele mele sunt să se producă în România. România are capacităţi necesare, are energie”, a mai menţionat premierul Marcel Ciolacu.

Şeful Guvernului român, însoţit de o delegaţie de miniştri, s-a aflat marţi, la Ankara, într-o vizită oficială, la invitaţia preşedintelui Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdogan.