Marca: Stadionul Santiago Bernabéu va avea un nume mai scurt, din motive comerciale

Bernabéu. Fără Santiago. Acesta este numele stadionului echipei Real Madrid în scopuri comerciale, un nume despre care timpul va spune dacă va ajunge să prindă la fani, pentru care deocamdată este încă, şi cu siguranţă va fi întotdeauna, Santiago Bernabéu, scrie, vineri, Marca, transmite News.ro.

Deocamdată, eforturile clubului Real Madrid în acest sens sunt tăcute, iar schimbările sunt vizibile doar în anumite acţiuni de marketing şi merchandising.

Site-ul stadionului se numeşte Bernabéu, la fel şi profilul oficial de social media. Turul stadionului se numeşte Tour Bernabéu şi chiar şi cadoul pe care clubul l-a oferit la întâlnirile sale de Crăciun, o machetă a stadionului, a fost botezat fără numele lui Don Santiago.

Primele teste care s-au făcut pe faţada stadionului pentru a agăţa numele au fost făcute tot fără prenumele legendarului preşedinte, doar cu numele de familie. Bernabéu.

Şi acesta este modul în care este vândut în modelele pe care clubul le vinde în magazinul oficial. La fel se întâmplă şi cu merchandising-ul stadionului sau cu ochelarii care se vindeau în zilele de concert. Nici urmă de Santiago.

Schimbarea numelui, deocamdată, funcţionează doar în scopuri comerciale, probabil în căutarea unei imagini mai moderne şi a unui nume mai scurt şi cine ştie dacă în viitor ar putea avea opţiunea de a fi însoţită de sponsorizări.

În orice caz, atât posibilitatea ca o companie să dea un nume sau un prenume stadionului, cât şi schimbarea definitivă a numelui ar trebui să treacă prin Adunarea membrilor, lucru care nu s-a întâmplat până acum.

Fiecare mişcare legată de Bernabéu este studiată la milimetru atât de Real Madrid, cât şi de cei responsabili de exploatarea stadionului. Clubul este o maşină de făcut bani, iar stadionul nou a fost, în acest sens, bijuteria coroanei.

Problema izolării fonice a stadionului şi a concertelor a redus în mod evident veniturile şi a dus la tensiuni cu societatea însărcinată cu operarea acestor evenimente, dar activitatea la Bernabéu continuă cu multe alte acţiuni.

Noul stadion din Madrid oferă până la opt spaţii diferite pentru evenimente. De la teren până la loja VIP sau sala de presă şi zona mixtă. Întregul stadion este disponibil pentru evenimente, congrese şi petreceri, iar Madridul oferă posibilitatea de a personaliza fiecare eveniment pe gustul consumatorului, oferind chiar şi un tablou de bord 360º şi posibilitatea de a încununa gala sau evenimentul cu prezenţa unei legende a Real Madrid.

Evenimentele de pe teren (6.500 de metri pătraţi) oferă posibilitatea de a primi până la 5.000 de persoane în modul cocktail sau 3.000 pentru o cină de gală.

De asemenea, acesta poate fi transformat într-un teatru pentru până la 4.000 de persoane. Un spaţiu acoperit multifuncţional care aduce deja multe venituri pentru Real Madrid, care face din Bernabéu (fără Santiago) una dintre principalele sale surse de venit.

