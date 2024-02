Manifestații ale fermierilor în India: poliția trage cu gaze lacrimogene pentru a dispersa un protest

Forțele de securitate indiene au tras marți cu gaze lacrimogene pentru a împiedica mii de fermieri care cereau prețuri minime pentru recoltele lor să mărșăluiască prin capitala New Delhi, după ce negocierile cu guvernul au eșuat, transmite agenția AFP.

Canalele de televiziune indiene au arătat cum se trăgeau nori groși de gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe manifestanți în apropiere de Ambala, la nord de New Delhi.

În zonă a fost desfășurat „un număr maxim” de polițiști, potrivit lui Ranjay Atrishya, un ofițer superior de poliție din capitală.

Indian police block several roads leading to New Delhi to deter demonstrations by farmers demanding government support & better crop prices pic.twitter.com/ugkLrWvKZQ

— TRT World Now (@TRTWorldNow) February 13, 2024