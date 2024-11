Manchester United speră la o schimbare sub Ruben Amorim, după cel mai slab start din ultimii 38 de ani / Recorduri negative pe „Teatrul Viselor” în acest sezon

Manchester United a remizat pe teren propriu, duminică, împotriva celor de la Chelsea, scor 1-1, în etapa a 10-a din Premier League. Echipa de pe Old Trafford ocupă în acest moment poziția a 13-a în clasament și înregistrează cel mai slab început de sezon din 1986.

Manchester United have made their worst start since 1986/87, when Sir Alex Ferguson joined the club in November of that season 🔴 pic.twitter.com/QqkwN6vGTX

Pentru Manchester United nimic nu pare să meargă bine, iar acest lucru a dus la demiterea lui Erik Ten Hag pe 28 octombrie. Ca un semn prevestitor al acestei decizii, cu puțin timp înainte de concedierea antrenorului, și Sir Alex Ferguson a fost eliberat din funcția de ambasador al clubului, pentru care era plătit cu 2 milioane de dolari. Îndepărtarea legendarului Ferguson de la club a provocat nemulțumiri în rândul fanilor din Manchester.

„Diavolii Roșii” au cel mai slab început de sezon din ultimii aproape 40 de ani, caracterizat de meciurile în care au fost învinși categoric pe teren propriu de Liverpool și Tottenham, cu scoruri de neprezentare, 0-3.

Până la sosirea antrenorului portughez Rúben Amorim, Manchester United a stabilit un nou record negativ, înscriind doar 9 goluri în campionat după 10 meciuri, cel mai slab bilanț de la retrogradarea din 1974, conform Sky Sports Premier League, citat de L’Equipe.

Man United have scored just nine in the league after 10 games, their worst goal tally since they were relegated in 1973/74 🔴😮 pic.twitter.com/btrzFA1uT2

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 4, 2024