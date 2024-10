Ruben Amorim, pe cale să preia Manchester United / Antrenorul lui Sporting Lisabona a ajuns la un acord cu echipa din Premier League

Antrenorul celor de la Sporting Lisabona, Ruben Amorim, a ajuns la un acord cu Manchester United pentru a ocupa postul de tehnician la clubul englez, a dezvăluit jurnalistul italian Fabrizio Romano. Manchester United urmează să achite către Sporting suma de 10 milioane de dolari pentru rezilierea contractului lui Amorim, care era valabil până în 2026.

🚨🔴 BREAKING: Manchester United are set to pay €10m exit clause for Rúben Amorim to become new manager, here we go!

Sporting confirm formal communication received from #MUFC for Amorim to be appointed.

Amorim has already said yes to Man Utd proposal and project. pic.twitter.com/v17tR1oqlm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2024