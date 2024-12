Manchester City, un nou pas greșit: 1-1 pe teren propriu cu Everton

Manchester City a înregistrat un nou rezultat negativ, joi, în meciul de debut al Boxing Day, pe teren propriu, împotriva lui Everton, scor 1-1. Pentru „cetățeni” continuă coșmarul și rămân în afara locurilor de Liga Campionilor, în timp ce Everton păstrează trendul ascendent.

City a început bine partida și a înscris în minutul 18 prin Bernardo Silva. Mijlocașul portughez a fost aproape să dubleze avantajul, însă a încercat o execuție pretențioasă din careu, trimițând mingea peste poartă. Spre finalul primei reprize, echipa lui Guardiola a scăzut ritmul, iar Everton a profitat de această situație și a egalat în minutul 36 prin Ndiaye.

A doua repriză a adus un singur scenariu: City în ofensivă, Everton în defensivă. Deși mingea a stat majoritatea timpului la „albaștri”, aceștia nu au reușit să mai înscrie. Erling Haaland a ratat un penalty în minutul 53, iar apoi situația s-a înrăutățit și mai mult pentru gazde. City n-a mai creat multe ocazii periculoase, în timp ce Everton a fost aproape să producă surpriza în ultimele momente ale meciului, însă nu a putut profita de avantajul numeric din preajma careului lui Ederson.

După meciul din Boxing Day, Manchester City ocupă locul 6, cu 28 de puncte (18 meciuri), în timp ce Everton se află pe poziția a 15-a, cu 17 puncte adunate în tot atâtea partide.

🚨📉 Manchester City’s last 13 games…

❌ 2-1 loss to Tottenham

❌ 2-1 loss to Bournemouth

❌ 4-1 loss to Sporting

❌ 2-1 loss to Brighton

❌ 4-0 loss to Spurs

⚖️ 3-3 draw to Feyenoord

❌ 2-0 loss to Liverpool

✅ 3-0 win vs Nottingham Forest

⚖️ 2-2 draw vs Crystal Palace

❌… pic.twitter.com/CZOkMWiYy1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 26, 2024