Managerul Spitalulului Judeţean Braşov: Avem ser fiziologic pentru 2-3 zile. Pacienţii vin cu el de acasă / Spitalul nu poate achiziţiona acest produs decât la preţurile reglementate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Braşov mai are ser fiziologic pentru două, cel mult trei zile, astfel că pacienţii care trebuie operaţi sunt sfătuiţi să vină „de acasă” cu acest produs pentru a nu li se amâna aceste intervenţii, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Conform managerului SCJU Braşov, Emil Mailat, spitalul nu poate achiziţiona acest produs decât la preţurile reglementate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, dar îl poate deconta pacienţilor la preţul de pe piaţă, care este de două-trei ori mai mare.

„Am identificat prevederea legislativă care ne permite să le spunem pacienţilor să aducă de acasă serul fiziologic, să-l poată achiziţiona de la farmacii autorizate şi avem deja pacienţi care fac acest lucru. (…) În special pe partea chirurgicală avem această problemă şi grav este că medicul trebuie să explice pacientului sau aparţinătorului că, dacă nu vrea să i se amâne operaţia, trebuie să aducă ser fiziologic. (…) Noi nu putem cumpăra decât de la anumiţi furnizori autorizaţi, care au un preţ limitat conform nomenclatorului, însă, dacă pacientul vine cu produsul achiziţionat de oriunde, de pe site online sau din farmacie, eu trebuie să îi decontez la preţul pe care l-a plătit. Este o situaţie disperată, nu este ok. Din punct de vedere al costurilor, preţul de pe piaţa liberă este de două-trei ori mai mare, dar nu avem ce face, trebuie să facem cum este mai bine pentru pacient. Este o problemă legislativă, o neglijenţă şi sper ca, foarte repede, să vină cineva cu o soluţie”, a afirmat managerul SCJU Braşov într-o conferinţă de presă.

El a spus că furnizorii de medicamente, dar şi Unifarmul, i-au transmis că nu au acest produs pe stoc.

„Nu mai găsim pe piaţă să achiziţionăm ser fiziologic. Contractul cu firma care ne furniza acest produs s-a încheiat, am lansat o licitaţie, însă nu s-a prezentat niciun furnizor. Probabil că, peste 30-60 de zile, vom avea un nou contract cadru şi vom găsi pe cineva care să ne furnizeze ce avem nevoie. Până atunci, încercăm să achiziţionăm de pe piaţă, de la furnizori autorizaţi, conform legislaţiei. (…) De o săptămână, fiecare furnizor ne spune că are stoc zero. Unifarmul ne-a spus că există promisiuni că, după 15 iunie, firmele producătoare îşi vor creşte capacitatea de producţie şi, astfel, ei vor putea prelua acest surplus şi redistribui către spitale. Dar, la ora actuală, nici ei nu au. (…) Din informaţiile pe care le avem, nici alte spitale nu au ser fiziologic. Mai sunt spitale care au contract cu furnizorul principal şi lor le mai aduc, dar cei cărora le-a expirat perioada contractuală, nu au”, a precizat Emil Mailat.

El a menţionat că, deja, de două săptămâni, la SCJU Braşov au fost limitate intervenţiile care necesită ser fiziologic.

„Situaţia, în acest moment, este foarte gravă, pentru că mai avem ser fiziologic pentru două-trei zile cel mult. Dacă nu identificăm o sursă (care să furnizeze serul – n.r.) vom fi blocaţi inclusiv în ce priveşte urgenţele. Am încercat să limităm deja aceste intervenţii care au nevoie de ser fiziologic, dar numai până la o anumită limită, pentru că nu putem agrava starea unui pacient din cauza problemelor noastre de aprovizionare. În viitor, dacă nu vom avea ser fiziologic, va trebui să transferăm pacienţii către alte spitale. Însă, din informaţiile noastre, nici la alte spitale situaţia nu este bună la acest capitol”, a punctat managerul SCJU Braşov.

Conform lui Mailat, SCJU Braşov are nevoie, lunar, de 15.000 -20.000 de flacoane de ser fiziologic. În prezent, unitatea medicală dispune de câteva sute.