Maia Sandu, la Forumul privind Integrarea Europeană: „Marea curățenie” în sistemul justiției este aproape de final

„Marea curățenie” în sistemul justiției este aproape de final. Acum, urmează să fie atrași tineri în sistem pentru a-l fortifica, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul celei de-a zecea ediții a Forumului pentru Integrare Europeană, potrivit Rador Radio România.

„Am scos judecătorii toxici și am adus oameni noi în sistem. Curtea Supremă de Justiție este azi foarte diferită de cea de acum câțiva ani, iar deciziile acesteia au început să redea cetățenilor încrederea în lege”, a mai spus Maia Sandu în discursul său.

Președința a mai menționat că în ciuda propagandei anti-UE și a tentativelor Kremlinului de a ne întoarce din drum, cetățenii R. Moldova au arătat lumii întregi că împărtășesc valorile europene.

Pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, cetățenii au luat o decizie în cadrul unui referendum constituțional și această decizie a devenit parte a legii supreme.

„Știți, ne-au reușit lucruri pe care unii le credeau imposibile. Uneori e bine să ne uităm în urmă, ca să vedem cât de departe am ajuns. În ultimii doi ani am depus cererea pentru aderarea la Uniunea Europeană, am obținut statutul de țară candidată, am convins statele membre să voteze pentru deschiderea negocierilor, am deschis negocierile și suntem în procesul de screening. Următorul pas este să deschidem, în primăvară, negocierile pe primul grup de capitole. Am obținut un plan de investiții în valoare de 1,8 miliarde de euro, din partea Uniunii Europene. Am câștigat respectul și încrederea celor 27 de state membre și instituțiilor europene” a spus Maia Sandu.

Aceste realizări nu au fost un dat, a mai spus președinta. A existat o fereastră de oportunitate, dar autoritățile au știut să o valorifice prin muncă și curaj. „Nu toate statele au știut să-și valorifice șansa.Progresul nostru este recunoscut de Uniunea Europeană. Instituțiile noastre s-au prezentat exemplar în procesul de screening, iar raportul Comisiei Europene privind extinderea confirmă progrese în 31 din 33 capitole: progres îmbunătățit în 8 capitole și pregătire mai bună pe 5 capitole ”.

În aceste condiții, prioritățile guvernării se concentrează pe trei domenii-cheie: justiție, economie și securitate.

„Reforma justiției va fi finalizată iar lupta împotriva corupției accelerată. Așa cum ziceam, urmează să atragem tineri în sistem pentru a-l moderniza și a-l face mai puternic. Totodată vom accelera lupta împotriva corupției politice, electorale, astfel încât în țara noastră să decidă cetățenii, nu banii murdari. Justiția curată și instituțiile puternice sunt cel mai bun scut împotriva destabilizării externe”, a spus Maia Sandu.

Economia necesită investiții, inclusiv în infrastructură, iar producătorii au nevoie de un acces mai mare pe piețele mari și stabile. Aceste lucruri le vom face cu sprijinul și cu fondurile Uniunii Europene.

Totodată autoritățile vor continua să investească în securitatea statului pentru a construi un sistem rezilient.

Aceste trei priorități vor întări statul, vor îmbunătăți nivelul de trai al cetățenilor și ne vor apropia de aderarea la Uniunea Europeană.

Forumului Forumul anual de Integrare Europeană a Republicii Moldova este o platformă de discuţii pe marginea celor mai critice provocări pe care le are în faţă Republica Moldova pe calea integrării europene.

Sursa: JURNAL