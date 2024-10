Mai mulți avocați din Constanța au depus o plângere împotriva ”taxei pe mașină”, care va fi introdusă de la 1 ianuarie 2025 / Ar trebui achitată de către toți proprietarii de autoturisme înmatriculate în municipiu

Mai mulți avocați constănțeni au depus o plângere prealabilă împotriva taxei de utilizare a domeniului public care va fi introdusă de la 1 ianuarie 2025. Aceasta a fost adoptată în Consiliul Local și va fi achitată de către toți proprietarii de autoturisme înmatriculate în municipiul Constanța, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța.

“Împreună cu patru colegi avocați, din care trei am făcut parte din echipa care a anulat Regulamentul Zonei Peninsulare, am introdus, la inițiativa domnului avocat Niță Eduard, o plângere prealabilă, deocamdată. Așteptăm răspunsul 30 de zile și abia după aceea ne adresăm Tribunalului Constanța, Secția de Contencios administrativ, prin care am atacat, punctual, regulamentul privind taxele și impozitele pe 2025, dar strict taxa de 200 lei pentru ocuparea domeniului public cu autovehicule”, a declarat Mirela Doicescu, avocat.

Avocatul Mirela Doicescu mai spune că nu se așteaptă ca Primăria Constanța să ofere un răspuns în urma depunerii acestei plângeri prealabile.

“Eu nu mă aștept ca în faza plângerii prealabile, Primăria să revină și să solicite modificarea către Consiliul Local. Deci eu nu mă aștept să avem nicio modificare, nu mă aștept neapărat să avem nici măcar un răspuns la plângerea prealabilă. Este foarte posibil să nu se răspundă în termenul de 30 de zile”, a mai spus Mirela Doicescu, avocat.

Plângerea a fost depusă de către avocații Mirela Doicescu, Cristina Andrei, Silvia Andronache, Eduard Niță și Emil Mihail Tatu.