Mai mulţi angajaţi ai FEMA, agenţia pentru dezastre din SUA, au fost suspendaţi după ce au semnat o scrisoare în care critică administraţia Trump / Oficial: ”Schimbarea este întotdeauna dificilă”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Mai mulţi angajaţi ai FEMA (Agenţia Federală pentru Gestionarea Situaţiilor de Urgenţă din SUA) care la începutul acestei săptămâni au semnat o scrisoare publică în care îşi exprimau nemulţumirile faţă de politica administraţiei Trump în privinţa agenţiei au fost suspendaţi marţi seara, relatează The Associated Press, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Peste 180 de actuali şi foşti angajaţi ai FEMA au semnat scrisoarea trimisă luni Consiliului de Revizuire al FEMA şi Congresului, în care criticau recentele reduceri de personal şi de programe ale agenţiei şi avertizau că este periculos diminuată capacitatea FEMA de a răspunde la un dezastru major.

Treizeci şi cinci dintre semnatari au semnat nominal, în timp ce 141 au semnat anonim, de teamă să nu sufere represalii.

Cotidianul The Washington Post a scris că până marţi seară, biroul administratorului FEMA a trimis mai multe scrisori către unii dintre semnatari pentru a-i informa că au fost puşi în concediu administrativ. The Associated Press a confirmat că cel puţin doi dintre semnatari au primit marţi seara notificări prin care erau informaţi că vor fi suspendaţi pe termen nelimitat, cu plată, şi că trebuie să se prezinte în continuare în fiecare dimineaţă pentru a confirma disponibilitatea lor.

Notificarea preciza că decizia „nu este o măsură disciplinară şi nu are caracter punitiv”.

FEMA nu a răspuns imediat la întrebările despre numărul de angajaţi care au primit notificarea şi dacă aceasta este legată de scrisoare.

Scrisoarea de dezacord conţinea şase „declaraţii de opoziţie” faţă de politicile actuale ale FEMA, inclusiv politica de aprobare a cheltuielilor prin care secretarul de la Securitate Internă (DHS), Kristi Noem, trebuie să aprobe contractele ce depăşesc 100.000 de dolari, ceea ce, potrivit semnatarilor, reduce capacitatea FEMA de a-şi îndeplini misiunea.

De asemenea, documentul critică decizia DHS de a transfera unii angajaţi ai FEMA la Serviciul de Imigrare şi Vamă, eşecul de a numi un administrator FEMA calificat, aşa cum prevede legea, şi reducerile programelor de instruire pentru forţa de muncă FEMA.

Într-un e-mail trimis luni, purtătorul de cuvânt al FEMA, Daniel Llargues, a declarat că administraţia Trump „a făcut din responsabilitate şi reformă o prioritate, astfel încât banii contribuabililor să ajungă efectiv la persoanele şi comunităţile pe care sunt menite să le ajute”.

„Nu este surprinzător că unii dintre aceiaşi birocraţi care au prezidat decenii de ineficienţă se opun acum reformei”, a comentat Llargues. „Schimbarea este întotdeauna dificilă”, a adăugat oficialul.

Angajaţii altor agenţii, inclusiv Institutele Naţionale de Sănătate şi Agenţia pentru Protecţia Mediului, au emis declaraţii similare. Aproximativ 140 de membri ai personalului EPA (Agenţia pentru Mediu) au fost suspendaţi din funcţie pentru că au semnat în mod similar o scrisoare de opoziţie.