Mai mult de 390.000 de vizitatori au văzut în 2024 retrospectiva dedicată lui Brâncuşi de la Centre Pompidou

Mai mult de 390.000 de vizitatori au văzut retrospectiva dedicată lui Brâncuși, considerat părintele sculpturii moderne, anul trecut, la Centre Pompidou din Paris. Muzeul de Artă Modernă a primit aproximativ 3,2 milioane de vizitatori în 2024, în creștere cu 22% de la an la an, a anunțat instituția. Muzeul se va închide în acest an, pentru a intra într-o renovare majoră pe o perioadă de cinci ani.

Muzeul atribuie creșterea numărului de vizitatori punctelor de atracție din programul expozițional 2024, se arată într-un comunicat de presă.

Benzile desenate şi suprarealismul, în centrul atenţiei în 2024

Din septembrie, aproximativ 512.000 de persoane au vizitat expoziția „Suprarealism”, care celebrează centenarul mișcării inițiate de Manifestul lui André Breton. Expoziția rămâne deschisă până pe 13 ianuarie.

Alte evenimente culturale, precum „La BD à tous les étages” (benzi desenate la fiecare etaj) și diferitele sale secțiuni, precum și omagiul adus regizorului thailandez Apichatpong Weerasethakul (laureat al Palme d’Or la Cannes în 2010), prin filme, o expoziție dedicată și un spectacol de realitate augmentată, au încurajat, de asemenea, publicul să viziteze Centrul Pompidou.

Inovația digitală – prin conținut online sau dispozitive bazate pe inteligență artificială care ghidează vizitatorii, cum a fost cazul expoziției „Brâncuși” – a sporit atractivitatea locului, precizează reprezentanții instituției.

Un proiect de 262 de milioane de euro pentru stat

Muzeele Luvru și Orsay vor anunța săptămâna viitoare cifrele de participare pentru 2024.

În ceea ce privește Centrul Pompidou, cunoscut și sub numele de Beaubourg, anul 2025 va marca începutul unui vast proiect de modernizare, al cărui cost este estimat la 262 de milioane de euro pentru stat.

Inaugurat în 1977, acesta va fi închis treptat, între martie și septembrie, până în 2030, pentru îndepărtarea azbestului și o renovare completă.

Pe parcursul celor cinci ani de închidere, colecțiile și programele muzeului vor fi relocate în alte instituții culturale din Franța și din întreaga lume.