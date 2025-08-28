G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

MAE condamnă atacul rus asupra Kievului: Se adaugă la lista de crime…

ministerul afacerilor externe
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

MAE condamnă atacul rus asupra Kievului: Se adaugă la lista de crime de război comise împotriva Ucrainei

Articole28 Aug • 109 vizualizări 0 comentarii

Ministerul Afacerilor Externe condamnă atacul aerian major de miercuri al Rusiei asupra Kievului, care a provocat numeroase victime civile şi pagube semnificative, inclusiv la clădirile care găzduiesc Delegaţia UE (EUDEL) şi British Council, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Este încă o dovadă flagrantă a dispreţului total al Rusiei faţă de eforturile internaţionale pentru pace. Aceste atacuri se adaugă la lista lungă de crime de război comise de Rusia împotriva Ucrainei şi a poporului ucrainean”, arată MAE, pe Facebook.

Potrivit ministerului, trebuie depuse toate eforturile pentru ca toţi autorii să fie traşi la răspundere.

„România este pe deplin solidară cu Ucraina şi cu lupta sa legitimă pentru apărarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale. Gândurile noastre se îndreaptă către victimele atacului şi către familiile lor, precum şi către personalul EUDEL şi al British Council”, completează MAE.

Cel puţin 14 persoane, între care trei copii, au fost ucişi la Kiev într-unul dintre cele mai importante atacuri aeriene ruseşti asupra Ucrainei, au anunţat joi autorităţile ucrainene, Volodimir Zelenski acuzând Moscova că preferă „să continue să ucidă” în loc să negocieze pacea, relatează AFP.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Pravda: România va livra în curând al 23-lea pachet de ajutor militar către Ucraina

Articole25 Aug • 3.536 vizualizări
1 comentariu

Ambasada Rusiei la București, la moartea lui Ion Iliescu: Omul de stat remarcabil, care a adus o contribuție semnificativă la menținerea relațiilor constructive dintre Rusia și România 

Articole6 Aug 2025 • 846 vizualizări
5 comentarii

Premierul Ciolacu efectuează o vizită oficială în Bavaria / Va fi prezent, de la ora 16,00, pe Allianz Arena din Munchen, la meciul România – Ucraina

Articole17 Iun 2024
4 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.