Ludovic Orban, de la Iaşi: Orice candidat la Preşedinţie care îşi imaginează că va culege voturi venind la Sfânta Parascheva doar în an electoral face o greşeală gravă

Liderul Forţa Dreptei, Ludovic Orban, candidat la prezidenţiale, a declarat duminică la Iaşi că un candidat care vine să se afişeze de Sfânta Parascheva doar în an electoral face o greşeală gravă, precizând că el a venit la Iaşi ca un pelerin oarecare şi că face acest lucru aproape în fiecare an, transmite News.ro.

Întrebat la Iaşi cum comentează prezenţa la manifestările religioase de la Iaşi a mai multor candidaţi la alegerile prezidenţiale, Ludovic Orban a spus într-o conferinţă că el a venit la Iaşi ca pelerin şi că ajunge la Catedrala Mitropolitană ieşeană aproape în fiecare an pe 14 octombrie.

”Orice candidat la preşedinţie care îşi imaginează că va culege voturi venind la Sfânta Parascheva numai în anul electoral face o greşeală gravă. Eu vin la Iaşi aproape în fiecare an, cum vin aproape în fiecare an şi de 24 ianuarie. Aici nu se culeg voturi. Nu cred că cine are păcate se poate considera absolvit numai că vine în pelerinaj. Nu astfel va lua un candidat mai multe voturi. Trebuie să se căiască, să nu mai păcătuiască. Românii vor urmări această campanie, vor urmări şi candidaţii la preşedinţie şi vor acorda votul în funcţie de câtă încredere au în fiecare candidat. Eu sunt la Iaşi ca un pelerin oarecare”, a declarat Ludovic Orban.

Totodată, Orban a precizat că nu face parte dintre acei candidaţi care îşi imaginează că dacă vin la Iaşi de Sfânta Parascheva pot să câştige vreun vot.

Mai mulţi candidaţi la alegerile prezidenţiale vor fi prezenţi luni la manifestările religioase de la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, printre aceştia numărându-se Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă, Elena Lasconi, Mircea Geoană, Ludovic Orban şi Cristian Diaconescu.

Sfânta Liturghie este programată luni dimineaţă pe un podium amplasat pe pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane din Iaşi.

Autorităţile se aşteaptă ca la această slujbă să asiste câteva mii de persoane.