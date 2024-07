Lucrările de restaurare la Domul Romano-Catolic din Timișoara au fost finalizate / Numărul vizitatorilor a crescut cu 40% / Cum arată monumentul – FOTO

Episcopia Romano-Catolică din Timișoara a anunțat finalizarea proiectului de renovare, conservare și reabilitare a clădirii catedralei din Piața Unirii, precum și a împrejmuirii acesteia, cu scopul integrării în circuitul turistic național și internațional. Chiar dacă Domul a fost redeschis în primăvara anului trecut, lucrările au continuat atât la subsolul clădirii, unde s-au restaurat cripta și pietrele tombale, cât și în exterior, unde s-a realizat împrejmuirea bisericii și s-a amenajat curtea interioară.

„După ce s-a redeschis catedrala, am mai avut de lucru la exteriorul clădirii noastre. Partea de soclu a necesitat un efort destul de amănunțit, iar acum putem spune că am finalizat. Mai sunt unele lucrări care se referă la amenajarea peisageră și lucrări de curățenie. Celelalte lucrări, de anul trecut până acum, au fost finalizate”, a declarat Nicolae Lauș, directorul Cancelariei Diecezane.

O creștere de aproximativ 40% a numărului de vizitatori

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea atractivității în rândul vizitatorilor Catedralei Romano-Catolice din Timișoara, cunoscută și sub numele de Domul Romano-Catolic „Sf. Gheorghe”, prin promovarea patrimoniului reabilitat, conservat și restaurat și integrarea acesteia în circuitul turistic național și internațional.

Intenția inițială era de a crește numărul de vizitatori ai Domului cu minimum 6% în primul an operațional, însă rezultatele au depășit cu mult așteptările Episcopiei.

„A fost o surpriză plăcută și pentru noi ce s-a întâmplat după deschidere. Poate că ne-a ajutat și statutul de Capitală Culturală a Europei, deoarece am avut foarte mulți turiști care veneau în biserică, în afara slujbelor religioase. Oamenii se opreau, vizitau lucrările, catedrala. Pur și simplu intrau în biserică și rămâneau minute bune în acest sfânt lăcaș de cult. Este o experiență foarte pozitivă. Dar avem și în acest an foarte mulți vizitatori. Recent, am avut un grup de peste 400 de persoane din Slovenia. Avem turiști și pelerini din multe țări, inclusiv Ungaria, Serbia, Austria și Germania. Procentul de 6% pe care ne propusesem să-l atingem în primul an a fost realizat în câteva săptămâni. Am încheiat anul cu un plus de aproximativ 40% de vizitatori”, a adăugat Lauș.

Restaurare amplă cu cinci milioane de euro

Lucrările la Domul Romano-Catolic din Piața Unirii au început în ianuarie 2019 și au costat peste cinci milioane de euro. Unul dintre cele mai importante simboluri din Timișoara a fost redeschis după patru ani.

Restaurările au fost complexe, incluzând exteriorul, interiorul, acoperișul și subsolul Domului. Obiectele de cult, statuile și picturile au fost restaurate în laboratoare specializate. Componentele artistice din lemn și vitraliile au fost reabilitate. În interiorul bisericii, pardoseala degradată a fost refăcută, scările din lemn au fost reparate, tâmplăria a fost curățată și restaurată, iar sistemul de încălzire al bisericii a fost înlocuit. De asemenea, instalațiile sanitare și de apă au fost reabilitate, iar instalația electrică a fost înlocuită.

Domul Romano-Catolic a fost construit în două etape: 1736-1751 și 1755-1774. Biserica este realizată în stil baroc, având turle cu înălțime redusă, determinată de apropierea zidului cetății. Proiectul a fost realizat de Josef Emmanuel Fischer von Erlach.