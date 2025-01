Louis Vuitton devine partener oficial al Formula 1, aducând luxul pe circuit

Călătoria – o temă centrală în universul Louis Vuitton încă din 1854 – va atinge viteze de peste 200 mile pe oră în acest an, odată cu parteneriatul oficial dintre brandul francez și Formula 1, conform WWD.

Implicarea Vuitton în motorsportul de elită este una complexă, incluzând sponsorizarea unor curse importante – începând cu etapa inaugurală din martie, în Australia – prezență vizibilă pe circuit și un rol exclusiv în ceremoniile de premiere, furnizând cutiile de trofee.

„Va fi incontestabil faptul că suntem sponsorul principal, deoarece vom avea vizibilitate premium și exclusivă pe circuit”, a declarat Pietro Beccari, președinte și CEO Louis Vuitton, într-un interviu acordat WWD.

Formula 1 oferă, de asemenea, oportunități pentru casa de modă de a crea experiențe de ospitalitate unice pentru clienții VIP și de a valorifica popularitatea tot mai mare a acestui sport la nivel global, în special în rândul femeilor și al tinerilor, atrăgând astfel noi clienți.

Beccari a subliniat numeroasele puncte comune dintre Formula 1 și Vuitton:

„Este un fel de metaforă a călătoriei, pentru că Formula 1 este ca un circ ambulant care, la fiecare 15 zile, apare în alt colț al lumii”, a spus el. „Dacă vizitezi un garaj de Formula 1, vei vedea că seamănă cu un atelier de confecționare a cufărelor – este impecabil de curat, incredibil de silențios, iar oamenii sunt concentrați pe fiecare detaliu. Asta este exact și pasiunea noastră.”

Atelierul Vuitton din Asnières, situat în nordul Parisului, lucrează deja la 24 de cutii personalizate pentru trofee – câte una pentru fiecare cursă a sezonului 2025, adaptată la dimensiunea fiecărui trofeu. Prima cursă va fi Formula 1 Louis Vuitton Australian Grand Prix 2025, pe 16 martie, la Melbourne.

Beccari a evidențiat și un alt element comun între cele două entități: „Esența Formula 1 constă în inovația continuă – în fiecare an, detalii aparent mici pot face diferența dintre victorie și înfrângere. Această dorință de a depăși limitele și de a inova este și în spiritul Louis Vuitton.”

Extinderea parteneriatului cu evenimente sportive majore consolidează statutul Vuitton ca brand cultural. Pe lângă Formula 1, Louis Vuitton s-a implicat în competiții precum FIFA World Cup, Balonul de Aur, Cupa Mondială de Rugby, Australian Open și, recent, Jocurile Olimpice și Paralimpice Paris 2024.

În plus, Vuitton are o listă impresionantă de ambasadori sportivi, printre care baschetbalistul Victor Wembanyama, tenismanul Carlos Alcaraz, înotătorul Léon Marchand și rugbistul Antoine Dupont.

Întrebat despre lecțiile învățate din colaborările Vuitton cu lumea sportului, Beccari a subliniat:

„Facem ceea ce trebuie. Sportul face parte din cultura modernă, nu doar pentru tineri. Echilibrul dintre muncă și sport, un corp sănătos și o minte clară sunt esențiale pentru o viață frumoasă. Louis Vuitton reprezintă un stil de viață, iar sportul este o parte importantă a acestuia.”

Contractul dintre Louis Vuitton și Formula 1 este parte a unui acord mai larg, semnat în octombrie 2024 de grupul LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, devenit partener global de lux al campionatului de motorsport pentru următorii 10 ani. Această colaborare reflectă conexiunile tot mai strânse dintre brandurile de lux și Formula 1, care a cunoscut o creștere masivă în rândul tinerilor fani, datorită popularității documentarului „Drive to Survive” de pe Netflix.

Welcome on board, Louis Vuitton ✨

We are pleased to announce that Louis Vuitton will be the Title Partner of the #F1 Season Opener, the FORMULA 1 LOUIS VUITTON AUSTRALIAN GRAND PRIX 2025 🤝

Additionally, Louis Vuitton will also be the Official Trophy Trunk supplier, creating a… pic.twitter.com/JeSKjoa4Hk

— F1 Australian Grand Prix (@ausgrandprix) January 30, 2025