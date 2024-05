Locuitorii dintr-un cartier orădean au ieșit în stradă: nu vor ca Inelul Metropolitan de Nord să treacă printre casele lor / „Bihorul pe drumul cel bun prin sufrageria mea!”

Peste 50 de locuitori din zona Podgoria, un cartier din Oradea, au protestat în stradă, împotriva construirii Inelului Metropolitan de Nord al Oradiei prin mijlocul cartierului, anunță Bihoreanul.

Varianta exactă a traseului nu a fost stabilită încă, însă locuitorii zonei se tem că șoseaua nouă va trece prin „inima” cartierului, altfel unul liniștit.

Oamenii s-au aşezat miercuri de-a lungul drumului principal din centrul cartierului orădean Podgoria, purtând pancarte cu mesaje ce arată opoziția lor față de un traseu al centurii care să treacă pe străzile lor.

Pe afişe scria „Salvaţi Podgoria!”, „Accesul interzis, cu excepţia riveranilor!”, „Bihorul pe drumul cel bun prin sufrageria mea!” sau, mai direct, „Bolojan, construieşte în extravilan inelul metropolitan!”.

Riveranii se tem că amenajarea drumului prin Podgoria va creştere traficul auto în zonă.

„Vorbim de o şosea de centură. Oricât ne-ar promite cineva, asta înseamnă că prin inima cartierului vor trece camioane”, a declarat Veronica Andrei, una dintre locuitoarele din zonă.

Oamenii consideră că un traseu care să treacă prin zona locuită a cartierului Podgoria ar fi total nepotrivit. „Nu înţeleg cum se pot gândi să urce pe dealurile din Podgoria inelul metropolitan. Când am cerut autorizaţie de construire pentru o anexă agricolă, am fost refuzat pe considerentul că terenul are risc de alunecare”, a protestat localnicul Răzvan Marchiş.