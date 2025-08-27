Locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor Aeriene, generalul-maior cu două stele Constantin Dobre, a fost trecut în rezervă

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat miercuri decretul privind trecerea în rezervă a locţiitorului şefului Statului Major al Forţelor Aeriene, generalul-maior cu două stele Constantin Dobre, a informat Administraţia Prezidenţială.

Potrivit Forţelor Aeriene Române, miercuri a avut loc o ceremonie militară care l-a celebrat pe generalul-maior, în prezenţa şefului Statului Major al Apărării, Gheorghiţă Vlad.

Generalul-maior Constantin Dobre a absolvit Liceul Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza în 1984 şi Şcoala Militară de Ofiţeri de Aviaţie „Aurel Vlaicu” în 1988, transmite Agerpres.

Este pilot clasa întâi de avioane de vânătoare şi instructor de zbor, având peste 980 de ore de zbor, dintre care mai mult de 850 pe MiG-21 LanceR.

În perioada 2021 – 2025, generalul-maior Dobre a îndeplinit funcţia de reprezentant naţional al Statului Major al Apărării la Comandamentul Suprem al Puterilor Aliate din Europa, SHAPE. De-a lungul carierei a fost pilot, pilot-şef, comandant patrulă Regimentul 86 Aviaţie Vânătoare, şef al cercetării, Grupul 86 Aviaţie Vânătoare, instructor-şef pentru securitatea zborului, Baza 86 Aeriană, locţiitorul comandantului de escadrilă, Baza 86 Aeriană, comandant escadrilă, Baza 86 Aeriană, locţiitor al comandantului Bazei 86 Aeriene, comandant Baza 86 Aeriană, Comandantul Componentei Operaţionale Aeriene şi locţiitor al şefului Statului Major al Forţelor Aeriene.

Şeful statului a semnat, de asemenea, decretul privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, generalului de brigadă cu o stea Cristian-Marius Apostol. Acesta a fost şeful Direcţiei Domenii şi Infrastructuri din MApN.