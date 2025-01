LIVE Un avion de pasageri s-a prăbușit în râul Potomac, în apropierea Aeroportului Național Reagan din afara Washingtonului / S-a ciocnit cu un elicopter militar Black Hawk / Mai multe cadavre au fost scoase din apă

Un avion de pasageri s-a prăbușit în râul Potomac, în apropierea Aeroportului Național Reagan din afara Washingtonului, transmite CNN. Toate decolările și aterizările au fost oprite, transmite aeroportul. Avionul aparținea American Airlines și s-a ciocnit cu un elicopter militar Black Hawk, conform Administrației Federale a Aviației, transmite NBC.

UPDATE 06:36 Poliția a scos mai multe cadavre din apă, potrivit oficialilor și persoanelor familiarizate cu situația, care au vorbit sub rezerva anonimatului deoarece nu erau autorizate să discute despre incident, transmite Washington Post.

UPDATE 06:32 Purtătorul de cuvânt al Camerei Reprezentanților din SUA, Mike Johnson, a emis miercuri seară o declarație pe X în care se declară „profund întristat” de coliziunea în aer a unui avion de pasageri cu un elicopter Black Hawk al armatei americane în apropierea Aeroportului Național Reagan:

I’m deeply saddened to learn about the horrific tragedy at Reagan National Airport.

Please join me in praying for everyone involved as well as our first responders.

— Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) January 30, 2025