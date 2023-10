LIVE Stare de război în Israel: Hamas controlează 7 comunități din țară, după atacul cu 5000 de rachete/ Israelul ripostează cu zeci de avioane în Fâșia Gaza/ Jihadul Islamic s-a alăturat operațiunii: ”Abia a început”

În Israel a fost introdusă alerta de război după ce mii de rachete au fost lansate de luptătorii Hamas care trec granița cu parapanta, informează Sky News. Imagini filmate cu telefoane mobile arată, de asemenea, luptători Hamas care încearcă să ajungă în Israel pe mare cu ajutorul unor bărci mici, iar într-o evoluție extrem de neobișnuită, mai mulți luptători palestinieni par să fi trecut granița cu ajutorul parapantelor, ajungând în orașul Sderot, unde s-au auzit schimburi de focuri.

UPDATE 13:08 Ambasadorul Israelului la Bucureşti, Reuven Azar, a mulţumit, sâmbătă, pentru mesajele de încurajare şi susţinere pe care le-a primit din România – de la cel mai âînalt nivel până la societate în general – precizând că valul de susţinere contează foarte mult în aceste momente, transmite News.ro.

UPDATE 13:00 Daniel Hagari, purtătorul de cuvânt al forțelor de Apărare israeliene, a recunoscut că este posibil ca forțele israeliene să nu fi preluat încă controlul asupra fiecărei comunități unde Hamas a atacat, transmite The Guardian. Vorbind la postul israelian Channel 12, purtătorul de cuvânt a declarat că ne așteaptă „ore dificile”, a spus el, adăugând că forțele de apărare israeliene își intensifică loviturile în Gaza.

UPDATE 12:50 Israelienii sună la emisiunile locale de știri pentru că se tem că rudele lor au fost luate ostatice. La câteva ore după ce Hamas a început atacul de astăzi, există încă un sentiment de confuzie în rândul israelienilor cu privire la ceea ce se întâmplă într-o serie de comunități din sud și cu privire la locul în care se află un număr de civili care par să fie dați dispăruți, transmite The Guardian.

UPDATE 12:32 Ministrul palestinian al Sănătății a declarat stare de urgență în toate spitalele din țară, transmite Sky News. De asemenea, ministrul a declarat că depozitele și băncile de sânge trebuie să aprovizioneze spitalele cu materialele medicale, medicamentele și unitățile de sânge necesare.

Această declarație survine după ce, cu puțin timp în urmă, serviciile de urgență israeliene au lansat un apel de urgență pentru sânge.

UPDATE 12:17 Cel puțin 22 de israelieni au murit până în prezent, în timp ce incursiunea Hamas continuă, anunță canalul de știri israelian N12. Acesta adaugă că peste 300 de persoane sunt rănite până în prezent, citând cifrele din spitale, transmite Sky News.

UPDATE 12:10 Premierul britanic Rishi Sunak se declară „șocat de atacurile din această dimineață ale teroriștilor Hamas împotriva cetățenilor israelieni”, transmite The Guardian. „Israelul are dreptul absolut de a se apăra”, spune el.

UPDATE 11:59 Buldozerele palestiniene demolează bariera de tehnologie inteligentă de la granița cu Gaza, transmite The Guardian:

UPDATE 11:56 Canalul 13 din Israel raportează că 7 kibbutz-uri (așezări comunitare, n.red.) se află sub controlul Hamas, transmite Sky News. Printre acestea se numără Sderot, Nahal Oz, Kfar Haza, Magen, Sufa Beheri și comandamentul general din Gaza.

UPDATE 11:51 ”Veşti îngrozitoare venite din Israel în această dimineaţă. Suntem pe deplin solidari cu Israelul şi condamnăm atacurile cu rachete împotriva Israelului”, a scris, sâmbătă, pe Twitter, Marcel Ciolacu, transmite News.ro. Acesta a transmis condoleanţe familiilor victimelor. ”Transmitem condoleanţe familiilor şi cerem ca aceste atacuri să înceteze imediat”, a mai transmis premierul.

UPDATE 11:38 „Suntem în război și vom câștiga”, afirmă premierul israelian Benjamin Netanyahu într-un mesaj adresat israelienilor, transmite The Guardian.

UPDATE 11:30 Ministrul britanic de externe, James Cleverly, a declarat că Marea Britanie susține dreptul Israelului de a se apăra în timp ce forțele sale luptă împotriva militanților Hamas, transmite Sky News.

UPDATE 11:27 Președintele Klaus Iohannis a condamnat atacul Hamas împotriva Israelului:

Romania 🇷🇴 strongly condemns this morning rocket attacks against Israel. We stand in full solidarity with Israel 🇮🇱 in these terrible moments. Our thoughts are with the families of victims and with those who are under fire.

UPDATE 11:07 Șeful diplomației Uniunii Europene, Josep Borrell, și-a exprimat solidaritatea cu Israelul.

We follow with anguish the news coming from #Israel. We unequivocally condemn the attacks by Hamas.

This horrific violence must stop immediately. Terrorism and violence solve nothing.

The EU expresses its solidarity with Israel in these difficult moments.

