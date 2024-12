VIDEO Iohannis, despre anularea alegerilor: „Am avut sprijin de la parteneri strategici care au ajutat entitățile românești să găsească ce s-a întâmplat” / „Să culpabilizăm pe cineva de la noi nu ne-ar duce prea departe”

Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Bruxelles, că România a avut „sprijin de la parteneri strategici care au ajutat entitățile românești să găsească ce s-a întâmplat” în privința alegerilor și a indicat Rusia ca responsabilă de ingerințe.

Președintele a precizat că, de la a ști că există un pericol, până la a găsi concret ce s-a întâmplat e cale lungă.

„Să nu-și imagineze cineva că aceste atacuri se fac cu semnătură, «Cu drag din partea Estului». Toată lumea e conștientă că problema există, dar de aici până la a preveni și a remedia este uneori foarte complicat. Niciun serviciu nu poate să-și spioneze propriii politicieni. Nu poți să interzici un candidat pentru că vorbește ciudățenii, dacă nu încalcă legea, se pare că au fost încălcări ale legii în zona de antisemitism, de propagandă legionară. Serviciile secrete nu au voie să urmărească politicieni în intern, am ajunge imediat la vechea securitate, este inacceptabil. Nu-și permite nimeni paușal să condamne campanii electorale că a intervenit x sau y. CSAT nu are nicio atribuție în procesul electoral propriu-zis. Eu am reacționat când am primit semnale de la servicii că există o ingerință străină”, a mai afirmat Klaus Iohannis.

Întrebat de ce nu a fost convocat ambasadorul Rusiei la București de către autoritățile române, Klaus Iohannis a replicat:

„Noi știm ce s-a întâmplat, dar după proceduri diplomatice e destul de greu să arăți cu degetul: voi ați fost. La atacuri maligne, atribuirea e foarte complicată pentru că se poate face numai dacă ai dovezi concrete și indubitabile, iar în spațiul cibernetic e foarte greu de găsit ceva indubitabil.

Dar, din felul în care s-a acționat, din modul în care s-a derulat întreaga operațiune, atac simultan pe toate servele prinse în numărarea voturilor, aceste acțiuni multiple nu pot fi efectuate de actori individuali. În zona de servicii aceste modele de comportament se cunosc foarte bine și se știe cine acționează în acest sens și aici a fost Rusia.”

Klaus Iohannis:

Am avut o întâlnire bilaterală cu dl președinte Costa. Este nevoie de o abordare integrată și de găsirea unor instrumente și soluții pentru că oamenii asta așteaptă de la conducerea UE.

Am discutat setul de măsuri și instrumente pe care trebuie să le dezvoltăm pentru a combate interferența malignă a Rusiei în toate procesele care privesc UE: în alegeri, proceduri, felul în care se creează politicile europene și naționale și pentru a reduce expunerea noastră la aceste interferențe perfide.

Mâine dimineață, când începe reuniunea Consiliului European, vom dezbate teme extrem de importante cu accent pe Ucraina, Orientul Mijlociu, rolul UE în arhitectura globală.

În ce privește Ucraina voi reconfirma sprijinul României pe toate palierele relevante.

Se discută mult despre negocierile de pace și cred că e bine să fim conștienți că orice negocieri trebuie să accepte anumite principii. Nicio inițiativă internațională nu poate avea loc fără Ucraina.

Voi accentua că Moldova are nevoie în continuare de sprijinul nostru pentru a spori reziliența. Vom adopta concluzii pe tema sprijinului pentru Moldova.

În ce privește Orientul Mijlociu vom analiza situația extrem de îngrijorătoare din întreagă regiune.

Voi informa membrii Consiliului cu privire la situația din România ca urmare a interferențelor străine în procesul electoral. Voi sublinia că acest lucru nu este o amenințare doar la adresa României. Toate țările sunt expuse acestui risc. Este evident că e necesară o coordonare eficientă la nivelul întregii regiuni pentru a combate atacurile hibride din partea Rusiei. Trebuie să dezvoltăm de urgență instrumente și mecanisme.

Reiau aici, la Bruxelles, mesajul pe care l-am mai enunțat: România este și va rămâne o țară cu o profundă vocație europeană și euro-atlantică. România este o democrație responsabilă și un partener de încredere.

Realitatea este că România a avut o problemă enormă și a făcut față. Reacția a fost una imediată, puternică și corectă.

UE înseamnă valori, principii, libertate, progres și prosperitate pentru cetățenii europeni. Nu e un spațiu perfect, dar dacă nu ne implicăm împerună pentru a gestiona crizele nu vom putea construi un viitor mai bun. Cetățenii își doresc din partea clasei politice responsabilite, efort, onestitate și preocuparea reală. Poate că aceasta este lecția cea mai importantă după lecția dură pe care am primit-o în ultimele săptămâni și după un an foarte complicat, cu multe alegeri.

Răspunsuri la întrebări:

Q: Spuneați că decizia CCR a fost corectă. E cineva vinovat, s-au luat măsuri să nu se repete situația?

A fost un candidat care a făcut o campanie care a costat zero, nu crede nimeni. Rețelele au obligația ca atunci când sunt alegeri să marcheze candidații și când nu mai e voie să facă campanie rețeaua să oprească campania. Biroul Electoral Central a somat TikTok să oprească campania, rețeaua nu a respectat somația, iar campania a continuat. E o încălcare gravă a legislației electorale. Cum nu are baza în Europa, ci în China, rețeua și-a permis să ignore, iar BEC nu a avut niciun instrument să constrângă rețeaua, cum nici UE nu are.

Influența străină a fost găsită ulterior și aici am avut sprijin de la parteneri strategici care au ajutat entitățile românești să găsească ce s-a întâmplat. Să culpabilizăm pe cineva de la noi nu ne-ar duce prea departe.

După părerea mea, legislația trebuie îmbunătățită. Dacă BEC constată că un candidat încalcă legea, trebuie să aibă instrumente.

Probabil e nevoie de o cooperare mai strânsă între autorități și instituțiile care se ocupă de securitatea cibernetică.

Q: Raportul SIE arată că de mai bine de doi ani existau semnale privind astfel de acțiuni. De ce documentele nu au fost trimise chiar atunci la CCR?

A: Nu numai SIE, și în consiliu discutăm de ani de zile aceste chestiuni. Dar de la a ști că există acest pericol până la a găsi concret ce s-a întâmplat e cale lungă. Să nu-și imagineze cineva că aceste atacuri se fac cu semnătură, „Cu drag din partea Estului”.

Toată lumea e conștientă că problema există, dar de aici până la a preveni și a remedia este uneori foarte complicat. Niciun serviciu nu poate să-și spioneze propriii politicieni. Nu poți să interzici un candidat pentru că vorbește ciudățenii, dacă nu încalcă legea, se pare că au fost încălcări ale legii în zona de antisemitism, de propagandă legionară.

Serviciile secrete nu au voie să urmărească politicieni în intern, am ajunge imediat la vechea securitate, este inacceptabil. Nu-și permite nimeni paușal să condamne campanii electorale că a intervenit x sau y.

CSAT nu are nicio atribuție în procesul electoral propriu-zis. Eu am reacționat când am primit semnale de la servicii că există o ingerință străină. CSAT trebuia să primească niște documente și asta a durat 4 zile. După care CSAT a comunicat public că au fost ingerințe, că o rețea socială a avut un comportament nelegal.

Ulterior s-a cerut desecretizarea documentelor, s-au pornit acțiunile destul de complexe de desecretizare și au fost făcute publice. CSAT-ului îi este interzis să comunice documente către alte instituții decât cele prevăzute de lege, iar CCR nu este printre acestea.

Q: Ați discutat cu Rusia?

A: Nu, cu partea rusă nu voi vorbi, dar cu partenerii din Consiliu voi vorbi, voi explica suficient de detaliat ce s-a întâmplat, nu doar ca să înțeleagă pericolul imixtiunii ruse, ci pentru a înțelege că România a reacționat 100% legal. Vreau să fie foarte clar, Românią a reacționat perfect legal, constituțional, rapid și a înlăturat efectele unei imixtiuni străine grave.

Comisia are deja toate documentele din România și a început o anchetă împotriva TikTok.

Q: Veți rămâne în funcție până la alegerea următorului președinte?

A: Constituția noastră e foarte clară, prevăzută expres în art 82. Nu e o ingerință din partea mea, ci este articol din Constituție. CCR nu mi-a prelungit mie mandatul, CCR a subliniat că există acest articol și se aplică. CCR a spus – atenție e lege și legea se aplică.

Eu nici nu pot să plec. Cum să plec dacă Constituția îmi spune că nu pot pleca? Dacă aș pleca, aș pleca prin demisie. Sigur, e posibil și acest lucru, dar nu aș face asta decât pentru un interes public major care altfel nu se poate rezolva.

Cred că alegerile ar trebui organizate destul de repede. O tergiversare nu va ajuta. Sper să se formeze cât mai rapid posibil noul guvern și să se clarifice această chestiune.

Q: Ați vorbit despre ingerința Rusiei. Cum v-ați raportat la Rusia ca instituții ale statului, de ce nu a fost convocat ambasadorul Rusiei?

A: Noi știm ce s-a întâmplat, dar după proceduri diplomatice e destul de greu să arăți cu degetul: voi ați fost. La atacuri maligne, atribuirea e foarte complicată pentru că se poate face numai dacă ai dovezi concrete și indubitabile, iar în spațiul cibernetic e foarte greu de găsit ceva indubitabil.

Dar, din felul în care s-a acționat, din modul în care s-a derulat întreaga operațiune, atac simultan pe toate servele prinse în numărarea voturilor, aceste acțiuni multiple nu pot fi efectuate de actori individuali. În zona de servicii aceste modele de comportament se cunosc foarte bine și se știe cine acționează în acest sens și aici a fost Rusia.

Q: Când veți chema partidele la consultări?

A: Nu vreau să invit partidele doar să ne vedem, ci atunci când există o claritate în negocierile care se poartă. Când ne dăm seama că s-a ajuns în acea etapă, voi convoca consultările. Bine ar fi să se miște repede.

Q: Care e poziția României cu privire la trimiterea de trupe în Ucraina după încetarea focului?

A: Dacă va fi vehiculată această chestiune la nivel european sau NATO, vom prezenta o opinie. E o chestiune extrem de complexă și cu o greutate ieșită din comun.

Nu cunosc cine a convocat statele care au fost convocate, mi se pare un pic neobișnuit pentru că noi în NATO lucrăm în consens, dar vom ști foarte exact ce s-a discutat. La momentul oportun, vom avea o poziție oficială față de aceste chesituni. Nu cred că e o soluție grozavă să se discute aceste chestiuni complicate pe grupulețe.