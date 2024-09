LIVE Hezbollah a lansat o rachetă balistică spre Tel Aviv / IDF: Prima oară când o rachetă ajunge atât de departe / Israelul neagă că ținta ar fi fost sediul Mossad și ripostează cu un „val amplu” de lovituri / Trei morți și nouă răniți în atacul asupra orașului libanez șiit Maaysrah

Hezbollah a lansat din Liban o rachetă balistică spre sediul serviciului de informații israelian Mossad de lângă Tel Aviv, într-un atac rar în apropierea centrului economic al Israelului.

Urmăriți mai jos cele mai recente evoluții ale tensiunilor din Orientul Mijlociu:

UPDATE 12:14 Ayatollahul Khamenei afirmă că uciderea comandanților nu poate opri Hezbollah

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat miercuri că uciderea de către Israel a unor comandanți de top ai Hezbollah nu poate îngenunchea grupul militant libanez susținut de Iran.

„Unele dintre forțele eficiente și valoroase ale Hezbollah au fost martirizate, ceea ce, fără îndoială, a cauzat daune Hezbollah, dar acesta nu a fost genul de daune care ar putea îngenunchea grupul”, a declarat el la o întâlnire cu personalul militar și veteranii războiului Iran-Irak din 1980-1988, potrivit AFP.

UPDATE 12:11 Trei morți și nouă răniți într-un atac asupra unui oraș libanez

Trei persoane au fost ucise și alte nouă rănite în ceea ce a fost descris ca fiind un atac israelian asupra orașului libanez șiit Maaysrah, a declarat ministrul libanez al sănătății, citat de AFP.

Orașul se află la aproximativ 30 km nord de capitala Beirut.

Este pentru prima dată când zona a fost lovită în timpul ostilităților recente dintre Israel și Hezbollah.

UPDATE 11:45 SUA aprobă vânzarea de sute de noi rachete Stinger către Egipt

Statele Unite au aprobat marți vânzarea de rachete Stinger în valoare de 740 de milioane de dolari Egiptului, care a devenit un partener din ce în ce mai apropiat în criza din Gaza, în ciuda preocupărilor privind drepturile, scrie The Telegraph.

Departamentul de Stat a informat Congresul că aprobă vânzarea a 720 de rachete Stinger pentru a fi utilizate pe sistemele existente. Congresul poate încă bloca vânzarea, dar astfel de încercări sunt de obicei fără succes.

Vânzarea va contribui la „îmbunătățirea securității unei țări prietene care continuă să fie o forță importantă pentru stabilitatea politică și creșterea economică în Orientul Mijlociu”, se arată într-un comunicat.

Acordul este de natură să se adauge la o serie de livrări militare de către SUA, care a primit comenzi din partea Taiwanului și a aliaților NATO și a crescut armamentul atât pentru Ucraina, cât și pentru Israel în războaiele lor respective.

UPDATE 11:33 O lovitură a vizat pentru prima dată un sat de munte la nord de Beirut, miercuri dimineață, potrivit Agenției Naționale de Presă (ANI) și locuitorilor din zonă, în timp ce Israelul desfășoară o campanie intensă de raiduri asupra Libanului.

Locuitorii din satul șiit Maaysara, situat în regiunea muntoasă Kesrouan, predominant creștină, au confirmat pentru AFP că au auzit două explozii puternice în satul lor, aflat la aproximativ treizeci de kilometri de Beirut.

🤳 [#Lebanon] Maaysara, the village targeted by #Israel, is located more than 100 kilometers from the border. pic.twitter.com/bJTo0SWW2B

— L’Orient Today (@lorienttoday) September 25, 2024