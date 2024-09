Rachetele Hezbollah ar putea copleși Domul de Fier al Israelului – Ce reține gruparea islamistă să atace?

Un atac masiv cu rachete efectuat de Hezbollah ar putea copleși apărarea antiaeriană a Israelului, în frunte cu Domul de Fier, dar gruparea teroristă nu pare dispusă deocamdată să recurgă la această escaladare, cel mai probabil din cauza Iranului, afirmă Michael Clarke, profesor asociat la King’s College London, pentru Sky News.

„Conflictul din Gaza a avut întotdeauna capacitatea de a se extinde în alte zone și se pare că tocmai acest lucru se întâmplă”, spune el, referindu-se la conflictul dintre Israel și Hezbollah.

Hezbollah a răspuns cu atacuri proprii și „știe că dacă lansează deodată suficient de multe dintre sutele de mii de rachete pe care le deține, poate pur și simplu să copleșească scutul defensiv al Israelului”.

Thank God for the Iron Dome 🇮🇱 pic.twitter.com/kGIMAjrKlD

