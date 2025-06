LIVE BREAKING Iranul a lovit bazele americane din Qatar și Irak, cele mai importante din regiune / Kuweitul și Bahrain își suspendă zborurile / Israelul atacă „inima Teheranului” cu o „forță fără precedent” / Poarta închisorii Evin a fost aruncată în aer

Oficialii iranieni iau în calcul înlăturarea liderului suprem din Iran, ayatollahul Ali Khameni, în urma atacului SUA în cele mai importante situri nucleare ale republicii islamice. În acest timp, președintele Donald Trump insistă pe schimbarea regimului de la Teheran, întrebând retoric ”De ce nu ar fi posibil?”. În paralel, ministrul iranian de Externe se află la Kremlin, unde a plecat de urgență în urma bombardamentelor SUA de duminică, Rusia și dictatorul Vladimir Putin fiind aliații Teheranului.

Ora 21:05 Aeroporturile din întregul Golf avertizează asupra anulărilor, întârzierilor și devierilor de zboruri, pe măsură ce avioanele se întorc dinspre regiunea Golfului, conform datelor de zbor, transmite AP News.

În special, avioanele sunt redirecționate dinspre Emiratele Arabe Unite, conform traiectoriilor de zbor și înregistrărilor audio ale controlului de trafic aerian, a anunțat Flightradar24, care urmărește traficul aerian în timp real, printr-o postare pe X.

Ora 21:00 Principala bază rămasă în nord-estul Siriei care găzduiește trupe americane se află în stare de alertă maximă și este mobilizată pentru posibile atacuri din partea Iranului sau a grupurilor aliniate Iranului. Un oficial de securitate sirian a declarat acest lucru pentru Reuters, transmite The Guardian.

Ora 20:58 Administrația Trump era conștientă în avans de atacul Iranului asupra bazei aeriene Al Udeid din Qatar, potrivit informațiilor furnizate de Axios.

Ora 20:55 Kuweitul și-a închis acum temporar spațiul aerian, alăturându-se Bahrainului și Qatarului, care au luat decizii similare mai devreme. Această măsură vine pe fondul escaladării rapide a tensiunilor în Orientul Mijlociu, transmite The Guardian.

Ora 20:50 Compania aeriană națională a Egiptului, EgyptAir, a anunțat că a anulat zborurile între Cairo și țările din Golf „până la stabilizarea situației din regiune”, transmite AP.

Ora 20:40 Iranul și-a coordonat loviturile asupra bazelor americane din Qatar cu oficialii qatarezi în avans, într-o încercare de a minimiza victimele. Această informație este raportată de The New York Times, care citează trei oficiali iranieni, transmite The Guardian.

Ora 20:35 Iranul a declarat că atacul său cu rachete asupra bazei aeriene Al Udeid din Qatar a egalat numărul bombelor lansate de Statele Unite asupra siturilor nucleare iraniene în weekend, semnalând o probabilă dorință de de-escaladare, relatează AP citată de The Guardian.

Anunțul a fost făcut luni seară, printr-o declarație a Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, după atacul despre care Qatarul a confirmat că nu a provocat victime.

Iranul a precizat, de asemenea, că a vizat baza din Qatar deoarece aceasta se afla în afara zonelor populate.

Ora 20:31 Bahrain, care găzduiește sediul Flotei a 5-a a SUA, a anunțat că suspendă temporar zborurile în spațiul său aerian, transmite AP News.

Ora 20:29 Rachete au fost lansate și spre o bază militară care găzduiește trupe americane în Irak, a raportat Associated Press, citând un oficial de securitate, transmite The Guardian.

Ora 20:24 Casa Albă și Departamentul Apărării al SUA „monitorizează îndeaproape” potențialele amenințări la adresa bazei aeriene Al Udeid din Qatar, transmite Sky News.

Această informație vine din partea unui înalt oficial de la Casa Albă, după ce un atac cu rachete iraniene a vizat baza militară americană din această țară.

Între timp, Donald Trump se află și el în Situation Room cu echipa sa. Președintele a fost prezent acolo și în weekend, când a ordonat loviturile americane asupra Iranului, care au dus la acest răspuns.

Ora 20:15 Qatarul a declarat că își rezervă dreptul de a răspunde direct și în conformitate cu dreptul internațional, după atacul Iranului asupra bazei militare americane Al Udeid din Doha, transmite Sky News.

În mod crucial, Qatarul a confirmat că nu există victime la baza americană Al Udeid, iar apărarea sa antiaeriană a interceptat cu succes atacul cu rachete.

„Suntem siguri că apărarea antiaeriană qatară a dejucat atacul și a interceptat cu succes rachetele iraniene”, se arată în declarația qatară.

Ministerul Apărării a adăugat: „Mulțumim lui Dumnezeu, vigilenței forțelor armate și măsurilor de precauție luate, incidentul nu a avut ca rezultat niciun deces sau rănire.” De asemenea, ministerul a precizat că spațiul aerian și teritoriul țării sunt „sigure”.

Ora 20:10 Un reporter Axios, citând un oficial israelian, a declarat că șase rachete au fost lansate de Iran și au fost direcționate către baze aeriene americane din Qatar. De asemenea, Sky News din Marea Britanie raportează că se crede că Iranul a vizat și baze aeriene americane din Irak, transmite The Guardian.

Ora 20:00 Iranul a confirmat luni seară, la televiziunea de stat, că a atacat forțele americane staționate la baza aeriană Al Udeid din Qatar. Anunțul a fost făcut pe fondul unei muzici marțiale, iar o subtitrare pe ecran a numit acțiunea „un răspuns puternic și de succes al forțelor armate ale Iranului la agresiunea Americii”, transmite AP News.

Atacul a avut loc la scurt timp după ce Qatarul și-a închis spațiul aerian ca măsură de precauție, pe fondul amenințărilor din partea Iranului.

Ora 19:54 Iranul a lovit baza americană din Qatar, cea mai importantă din regiune, transmite Sky News.

Rachete iraniene au vizat baza aeriană Al Udeid din Qatar, o bază americană masivă, care a găzduit și Forțele Aeriene Regale (RAF) într-o secțiune mai mică. O sursă familiarizată cu situația a confirmat informația pentru Sky News.

Explozii au fost auzite deasupra Qatarului cu puțin timp în urmă, iar un raport din SUA sugerează că șase rachete au fost lansate către țară. Site-ul de știri Axios, citând un oficial israelian, a confirmat că Iranul a vizat baze americane din Qatar.

Această știre urmează rapoartelor anterioare ale Axios și Wall Street Journal, care indicau că Iranul se pregătea să lanseze rachete asupra acestor baze.

Ora 19:26 Qatarul anunță că suspendă temporar traficul în spațiul său aerian

Qatarul suspendă temporar traficul aerian în spațiul său aerian, a anunțat Ministerul de Externe al țării, potrivit BBC.

Într-o postare pe rețelele de socializare, acesta spune că decizia face parte dintr-un set de măsuri de precauție luate pe baza evoluțiilor din regiune.

Qatar găzduiește cea mai mare bază militară americană din Orientul Mijlociu, baza aeriană Al Udeid. Aproximativ 8.000 de cetățeni americani locuiesc acolo, potrivit Departamentului de Stat.

Potrivit BBC, există „o amenințare credibilă” la adresa Centrului de operațiuni aeriene al coaliției, condus de SUA, la Al-Udaid.

Se crede că amenințarea provine de la un potențial atac iranian cu rachete.

Al-Udaid este o bază masivă în afara capitalei Qatarului, Doha, și găzduiește cartierul general al US Centcom pentru toate operațiunile sale aeriene din Orientul Mijlociu, unde personalul militar britanic servește, de asemenea, prin rotație.

Ora 18:39 IDF îi avertizează pe locuitorii Teheranului să stea departe de siturile militare, înainte de viitoarele lovituri

IDF emite un avertisment către locuitorii Teheranului să stea departe de facilitățile militare iraniene, înainte de loviturile israeliene, potrivit Times of Israel.

„Dragi cetățeni ai Teheranului, în zilele următoare, armata israeliană își va continua loviturile împotriva obiectivelor militare din zona Teheranului. Pentru siguranța dumneavoastră personală, vă rugăm să stați departe de centrele de producție a armelor, de cartierele generale militare și de instituțiile de securitate afiliate regimului”, afirmă IDF pe contul său X în limba persană.

🔴 هشدار فوری با ساکنین تهران ⭕️ شهروندان عزیز تهران, در روزهای آینده، ارتش اسرائیل به حملات خود علیه اهداف نظامی در منطقه تهران ادامه خواهد داد. ⭕️ برای حفظ امنیت شخصی‌تان، از شما درخواست می‌کنیم که از مراکز تولید تسلیحات، مقرهای نظامی و نهادهای امنیتی وابسته به رژیم فاصله… pic.twitter.com/mBLYZ4jtZO — ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) June 23, 2025

Ora 18:26 Iranul va „răspunde proporțional” la atacul SUA, afirmă șeful Forțelor Armate

Șeful Forțelor Armate ale Iranului spune că țara va „răspunde proporțional” SUA în urma atacului său asupra a trei situri nucleare iraniene, „indiferent de amploarea pagubelor”, potrivit BBC.

Într-un mesaj video, generalul-maior Abdolrahim Mousavi afirmă că „mișcarea lui Trump provine din disperare și urmărește să salveze forța sa proxy”, Israelul, și pe „Netanyahu însuși”.

El adaugă că, atunci când Trump a văzut semnele „căderii” premierului israelian, Trump a decis să îi ofere „respirație artificială” prin lovirea Iranului.

Mousavi a fost numit șef al forțelor armate după ce predecesorul său, Mohammad Hossein Bagheri, a fost ucis de Israel pe 13 iunie.

Ora 17:58 Iranul ar putea ataca forțele americane „în curând”

SUA consideră că Iranul ar putea efectua în curând atacuri de represalii vizând forțele americane din Orientul Mijlociu, au declarat doi oficiali americani pentru agenția Reuters, citată de Sky News.

Unul dintre oficiali a declarat că atacul ar putea avea loc în următoarea zi sau două.

Dar sursele citate au mai declarat pentru Reuters că Washingtonul caută o soluție diplomatică.

Intervenția lui Trump din weekend a stârnit temeri cu privire la o escaladare în regiune.

În timp ce Trump a declarat în repetate rânduri în timpul campaniei prezidențiale de anul trecut că SUA nu ar trebui să fie implicate în ceea ce el a numit „războaie veșnice”, în weekend SUA au lovit trei situri nucleare din Iran.

Trump a avertizat apoi împotriva represaliilor din partea Iranului, afirmând că acestea vor fi „întâmpinate cu o forță mult mai mare decât cea la care s-a asistat” în weekend.

Ora 17:39 Trump: Mențineți prețurile petrolului jos

Donald Trump a îndemnat companiile să mențină „prețurile petrolului jos” sau riscă „să facă jocul inamicului”, în timp ce cresc temerile că luptele continue din Orientul Mijlociu ar putea scumpi masiv aurul negru.

Într-o postare ulterioară, Trump a instruit Departamentul pentru Energie al SUA: „DRILL, BABY, DRILL!!! Și vreau să spun ACUM!!!”

Ora 17: 23 Regatul Unit va interzice gruparea Palestine Action în temeiul legislației antiteroriste

Ora 17:00 Iranul afirmă că a arestat un „european” acuzat de spionaj în favoarea Israelului

Autoritățile iraniene au arestat luni un cetățean european suspectat de spionaj în favoarea Israelului, a anunțat televiziunea de stat, în timp ce luptele continuă pentru a 11-a zi, potrivit Sky News.

Televiziunea de stat a citat autoritățile judiciare care au declarat că un spion al Israelului a fost arestat în provincia Hamadan (vest), adăugând că „spionul este un cetățean al unei țări europene”, fără a da detalii.

„Spionul a intrat în țară deghizat în turist și și-a continuat misiunea de creare de rețele, de colectare de informații și de perturbare a sistemelor ofensive și de rachete din Iran”, a adăugat aceasta.

Ora 16:22 Șeful NATO, primul mesaj despre situația din Orientul Mijlociu: Iranul nu trebuie să dezvolte o armă nucleară

Ora 16:20 Rusia este pregătită să ajute Iranul „în diverse moduri”, în funcție de ceea ce Teheranul va solicita, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitry Peskov, citat de AP News.

„Totul depinde de ceea ce are nevoie Iranul”, a spus Peskov, răspunzând unei întrebări la o conferință de presă. „Am oferit eforturile noastre de mediere. Acesta este un aspect concret.”

Peskov a adăugat că Rusia și-a declarat deschis poziția cu privire la războiul Iran-Israel, numind acest lucru o formă importantă de sprijin pentru Teheran.

Ora 16:15 Șeful NATO, primul mesaj despre situația din Orientul Mijlociu: Iranul nu trebuie să dezvolte o armă nucleară

Ora 16:10 În plină escaladare a conflictului dintre Israel și Iran, o conferință de presă la Paris a adus în prim-plan o posibilă alternativă la actualul regim iranian:

Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, s-a prezentat astăzi drept garantul unei „tranziții democratice” în țara sa natală și i-a cerut liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, să „demisioneze”, promițând că va „beneficia de un proces echitabil” dacă va face acest lucru, transmite Sky News.

Tatăl lui Pahlavi a fost detronat în 1979 de Revoluția Islamică, eveniment care a dus la instaurarea Republicii Islamice de astăzi.

Vorbind la centrul de conferințe Maison de la Chimie din Paris, Pahlavi a declarat că Iranul se află la „o răscruce de drumuri”, cu o cale care oferă „vărsare de sânge și haos”, și o alta care propune o „tranziție democratică pașnică”.

Ora 15:50 În ciuda loviturilor israeliene care au vizat, aparent, porțile de la intrarea în închisoarea Evin din Iran, autoritățile iraniene susțin că penitenciarul din Tehran este „sub control”, transmite Sky News.

Centrul Media al Sistemului Judiciar Iranian a declarat că situația la închisoare este „acum stabilă” și că „toate resursele au fost mobilizate pentru a gestiona situația”.

Ora 14:50 Traseul a trei petroliere a fost deviat din Strâmtoarea Ormuz pe fondul tensiunilor în creștere

Trei tancuri petroliere și chimice goale s-au îndepărtat de Strâmtoarea Ormuz și și-au schimbat cursul, arată datele de urmărire a navelor Marine Traffic, pe fondul incertitudinii crescânde cu privire la posibilitatea ca Iranul să ia măsuri de represalii în această cale navigabilă vitală după loviturile aeriene ale SUA asupra instalațiilor nucleare ale Teheranului, potrivit Times of Israel.

Marie C și Red Ruby, care nu transportau marfă și care navigau anterior spre strâmtoare, au aruncat ancora în apropiere de Fujairah, pe coasta Emiratelor Arabe Unite. Kohzan Maru naviga în Golful Oman, aproape de apele Omanului, conform datelor de pe platforma MarineTraffic.

Companiile japoneze Nippon Yusen și Mitsui OSK Lines au declarat că și-au instruit navele să reducă la minimum timpul petrecut în Golf în timp ce continuă să tranziteze Strâmtoarea Ormuz.

Ora 14:38 Aproximativ 500 de persoane au fost ucise în Iran, relatează televiziunea de stat

Televiziunea de stat iraniană raportează că „aproximativ 500” de persoane au fost ucise de la atacul Israelului din 13 iunie asupra Iranului, citând ministerul sănătății din țară, potrivit BBC.

Acesta adaugă că peste 3.000 de persoane au fost rănite.

Din cauza restricțiilor impuse de guvernul iranian, jurnaliștii BBC nu pot transmite informații din interiorul țării, ceea ce face dificilă evaluarea pagubelor cauzate de atacurile Israelului.

Un grup pentru drepturile omului care urmărește conflictul – Human Rights Activists In Iran – estimează că numărul persoanelor ucise este aproape dublu.

Ora 14:08 Putin califică atacurile asupra Iranului drept „agresiune neprovocată”, în cadrul întâlnirii cu ministrul iranian de externe

La Kremlin au loc discuții între președintele Vladimir Putin și ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, potrivit BBC.

„Agresiunea absolut neprovocată împotriva Iranului nu are niciun temei și nicio justificare”, a declarat președintele Rusiei în cuvântul de deschidere transmis în direct pe canalul de știri al televiziunii de stat ruse.

Putin adaugă: „Sunt foarte încântat că vă aflați astăzi la Moscova. Aceasta ne oferă posibilitatea de a discuta toate aceste subiecte dificile și de a ne gândi împreună cum să găsim o cale de ieșire din situația de astăzi”.

Ministrul iranian de externe notează că țara sa are „relații foarte strânse și prietenoase” cu Rusia, legături care au dezvoltat „un caracter strategic”.

El spune că loviturile Israelului și ale SUA „au încălcat regulile și normele internaționale”.

La începutul acestui an, președinții Iranului și Rusiei au semnat un „acord de parteneriat strategic cuprinzător” între țările lor.

Dar acesta nu este o alianță militară și nu obligă Rusia să ia apărarea Teheranului.

Ora 13:26 Israelul afirmă că atacă „inima Teheranului” cu o „forță fără precedent”

Ministrul apărării Israel Katz afirmă că Israelul „atacă acum cu o forță fără precedent” ținte din „inima Teheranului”, potrivit Sky News.

Printre acestea se numără închisoarea Evin, sediul de securitate internă al Gardienilor Revoluției și sediul forței paramilitare Basij.

„Pentru fiecare foc tras asupra frontului israelian, dictatorul iranian va fi pedepsit și atacurile vor continua cu toată forța”.

Israel is dismantling the IRGC in Tehran. pic.twitter.com/3ZF1S0Q4a0 — נועה מגיד | Noa magid (@NoaMagid) June 23, 2025

Ora 13:09 Israelul a aruncat în aer intrarea în închisoarea iraniană Evin

Intrarea în cunoscuta închisoare iraniană Evin din Teheran a fost lovită de un atac israelian, potrivit Sky News.

Ministrul de externe Gideon Saar a postat „Trăiască libertatea” în spaniolă, alături de un videoclip al atacului pe X.

„Am avertizat Iranul de nenumărate ori: nu mai vizați civili! Au continuat, inclusiv în această dimineață. Răspunsul nostru: Viva la libertad, carajo!”

Urgent- Israël vient de faire exploser la porte d’entrée principale de la prison d’Evin à Téhéran. pic.twitter.com/9O0lA2xZ8D — lettres de Teheran (@LettresTeheran) June 23, 2025

Ora 12:32 Israelul atacă situl nuclear lovit de SUA

Instalația nucleară iraniană de la Fordow a fost lovită din nou, de data aceasta de un atac israelian, transmite Sky News.

Situl, construit într-un munte, a fost ținta bombelor americane de distrugere a buncărelor.

Un purtător de cuvânt al Comandamentului de gestionare a crizelor din provincia Qom a declarat pentru agenția de presă Tasnim că Fordow a fost din nou lovit.

Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, a declarat astăzi că se așteaptă ca lovitura americană de la sfârșitul săptămânii să fi provocat „daune foarte semnificative” sitului, având în vedere natura sensibilă la vibrații a centrifugelor sale.

Acesta a adăugat că nimeni nu poate spune încă cât de grave sunt pagubele din subteran.

Ora 11:58 Operațiunea Midnight Hammer: Loviturile SUA împotriva Iranului au început cu o momeală / Avioanele de luptă iraniene nu au tras niciun foc asupra bombardierelor americane

Ora 11:35 Explozii în capitala iraniană

Noi atacuri israeliene sunt raportate de presa iraniană, transmite Sky News.

Mai multe explozii puternice au fost auzite în capitala iraniană, Teheran, potrivit Nour News.

Între timp, orașul Karaj, din nordul Iranului, a fost vizat de rachete israeliene, informează Fars News.

Ora 11:27 Cum ar putea răspunde Iranul la atacurile SUA asupra siturilor sale nucleare

Ora 11:01 Iranul a lansat noi rachete spre Israel

Iranul a lansat noi rachete spre Israel, afirmă Forțele de apărare israeliene.

Armata israeliană a instruit locuitorii să se adăpostească în spații protejate, potrivit Sky News.

Ora 10:57 China avertizează asupra riscului de extindere a războiului în conflictul Israel-Iran

China a îndemnat luni Iranul și Israelul să reducă escaladarea pentru a evita extinderea războiului, scrie The Guardian.

„Partea chineză îndeamnă părțile la conflict să împiedice escaladarea repetată a situației, să evite cu hotărâre extinderea războiului și să revină pe calea rezolvării politice”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Guo Jiakun, citat de AFP.

UPDATE 10:39 Premierul japonez şi preşedintele sud-coreean nu vor participa la summitul NATO de la Haga din cauza escaladării conflictului din Orientul Mijlociu după intervenția SUA

UPDATE 10:38 Un martor al agenției Reuters din Ierusalim a raportat că a auzit zgomote multiple de explozii în depărtare, transmite The Guardian.

UPDATE 10:34 Sirenele de raid aerian au fost activate în nordul și centrul Israelului, inclusiv în orașele Tel Aviv și Ierusalim, după ce au fost detectate rachete venind dinspre Iran. Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat luni acest lucru, avertizând rezidenții să se adăpostească. Forțele Aeriene Israeliene „operează pentru a intercepta și a lovi unde este necesar pentru a elimina amenințarea”, a declarat IDF, citate de CNN și The Guardian.

UPDATE 09:48 Acțiunile ostile recente ale Statelor Unite au extins domeniul de aplicare al țintelor legitime pentru forțele armate iraniene, a declarat un purtător de cuvânt al Cartierului General Central Khatam al-Anbiya, într-un videoclip distribuit luni, transmite CNN.

Ebrahim Zolfaqari a afirmat că SUA ar trebui să se aștepte la consecințe severe pentru acțiunile sale, a raportat Reuters. La finalul declarației sale înregistrate, Zolfaqari a transmis în limba engleză un mesaj direct președintelui american:

„Domnule Trump, jucătorule, s-ar putea să începeți acest război, dar noi vom fi cei care îl vom încheia”.

UPDATE 09:35 Armata israeliană a bombardat luni ”infrastructura militară” din Kermanshah, un oraş situat în vestul Iranului, la doar 80 de kilometri de graniţa cu Irak, informează EFE, citată de Agerpres.

”În prezent, forţele aeriene israeliene atacă puncte de infrastructură militară din Kermanshah, în Iran”, se precizează într-un comunicat militar.

UPDATE 09:21 Israelul a lansat un „val de lovituri împotriva țintelor militare” în vestul Iranului și în capitala Tehran, în noaptea de duminică spre luni, a declarat un oficial militar israelian, citat de CNN.

Aproximativ 20 de avioane de luptă au efectuat loviturile, vizând infrastructura din orașul vestic Kermanshah, despre care oficialul a spus că era folosită pentru stocarea și lansarea rachetelor, sisteme satelitare și situri radar militare.

Mai mult, avioane de vânătoare israeliene au lovit și un lansator de rachete sol-aer în Tehran, conform aceluiași oficial.

UPDATE 09:20 Zece membri ai Gărzilor Revoluționare Iraniene (IRGC) au fost uciși ieri în urma atacurilor israeliene asupra provinciei Yazd, conform agenției semi-oficiale Tasnim News Agency, transmite Sky News.

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au declarat că avioanele de luptă au lovit un centru strategic de comandă a rachetelor, unde erau stocate rachete cu rază lungă de acțiune. IDF a precizat că aproximativ 60 de rachete au fost lansate de la acest centru de comandă către Israel.

UPDATE 09:17 – Forțele Aeriene Israeliene au anunțat că efectuează lovituri asupra unor situri de infrastructură militară în Kermanshah, transmite Sky News.

UPDATE 09:13 Comandantul-șef al armatei iraniene, Major General Amir Hatami, a declarat că va exista un „răspuns puternic” la atacurile Statelor Unite asupra instalațiilor nucleare din Iran. Declarațiile sale au fost publicate într-un clip video distribuit de mai multe instituții media afiliate statului iranian, transmite CNN.

„De-a lungul istoriei noastre ne-am confruntat cu America de multe ori. Ori de câte ori au încercat să vină după noi, au primit un răspuns puternic,” a afirmat Hatami.

Generalul a subliniat hotărârea Iranului de a riposta, declarând: „Vom lupta; vom lupta pentru fericire. Am avut mulți martiri, dar vom lupta cu forță și curaj. Ar trebui să fiți siguri de forța noastră”.

UPDATE 08:47 Iranul și Rusia își coordonează pozițiile cu privire la actuala escaladare din Orientul Mijlociu, a raportat luni agenția de știri Tass, citând declarațiile ministrului iranian de externe, Abbas Araghchi, aflat în vizită la Moscova, transmite The Guardian.

Mai devreme, Araghchi declarase, în timpul unei discuții la Istanbul, că va discuta „amenințările comune” cu președintele Vladimir Putin. El a adăugat că țara sa va lua în considerare toate răspunsurile posibile la loviturile americane asupra Iranului și că nu va reveni la diplomație până nu va riposta.

UPDATE 08:40 Când trebuie să ia președintele american autorizare de la Congres pentru a începe un război? Ultima dată s-a întâmplat în 1942 când SUA au declarat război României în timpul cel de-al Doilea Război Mondial

UPDATE 08:23 Unde va ataca Iranul SUA? ”Bazele americane din regiune sunt cele mai vulnerabile, Iranul are mulți proxi în zonă”, explică un fost coordonator de securitate al SUA în regiune

UPDATE 08:03 China, un susținător diplomatic și economic cheie al Teheranului, ar fi cel mai mare perdant al închiderii Strâmtorii Ormuz, arată CNN.

Fiind cel mai mare cumpărător de petrol iranian, China ar fi extrem de vulnerabilă la o eventuală închidere a acestei rute maritime vitale. Orice blocaj ar perturba semnificativ aprovizionarea globală cu petrol și ar putea declanșa o criză energetică majoră, cu repercusiuni economice profunde la nivel mondial.

UPDATE 07:44 Coreea de Nord a condamnat loviturile americane ca fiind o încălcare gravă a intereselor de securitate și a drepturilor teritoriale ale Iranului, a raportat presa de stat, transmite Sky News.

„[Coreea de Nord] denunță cu fermitate atacul asupra Iranului de către SUA, care… a călcat violent în picioare integritatea teritorială și interesele de securitate ale unui stat suveran”, a citat agenția de știri KCNA un purtător de cuvânt.

UPDATE 07:18 Senatorul progresist din Vermont, Bernie Sanders, a comparat loviturile aeriene americane din acest weekend în Iran cu invazia Irakului din 2003, spunând în fața unei mulțimi din Texas că „nu putem lăsa istoria să se repete”, transmite CNN.

UPDATE 07:04 Japonia a evitat să-și exprime sprijinul direct pentru atacurile Statelor Unite asupra instalațiilor nucleare iraniene din weekend, optând în schimb pentru un apel la de-escaladare a situației. Vorbind reporterilor duminică, prim-ministrul Shigeru Ishiba a declarat că Japonia monitorizează situația cu „gravă îngrijorare”, notează de The Guardian.

Poziția Japoniei contrastează cu cea a Statelor Unite și Israelului, care justifică acțiunile militare ca fiind necesare pentru a neutraliza programul nuclear iranian. Deși Japonia este un aliat cheie al SUA, reacția sa subliniază îngrijorările globale privind escaladarea rapidă a conflictului în Orientul Mijlociu.

UPDATE 07:01 Duminică noapte, liderul laburist și premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a vorbit la telefon cu președintele american Donald Trump, a anunțat un purtător de cuvânt al Downing Street, citat de Sky News.

Cei doi lideri au discutat situația din Orientul Mijlociu și au „reiterat riscul grav pe care îl reprezintă programul nuclear al Iranului pentru securitatea internațională”.

De asemenea, aceștia au subliniat „necesitatea ca Iranul să revină la masa negocierilor cât mai curând posibil”.

UPDATE 06:57 Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat că Iranul a lansat din nou rachete spre teritoriul său, declanșând un nou val de alerte în diferite zone ale țării, transmite Sky News.

Conform unei declarații a IDF, „sistemele defensive operează pentru a intercepta amenințarea”. Cetățenii care au primit alerte au fost instruiți inițial să „intre într-un spațiu protejat”, însă acest avertisment a fost ridicat la scurt timp după.

Această nouă rundă de atacuri iraniene vine după ce loviturile din dimineața zilei de duminică au distrus mai multe clădiri în Tel Aviv, conform rapoartelor anterioare.

UPDATE 06:50 Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul deține „informații interesante” despre locația uraniului iranian îmbogățit la 60%. Această afirmație vine pe fondul unei declarații a unei surse iraniene de rang înalt, care a declarat astăzi pentru Reuters că majoritatea uraniului puternic îmbogățit de la centrala nucleară Fordow a fost mutat înainte de atacul american de ieri, transmite Sky News.

UPDATE 06:32 Interesul Ungariei este să nu se creeze un nou arsenal nuclear în lume, a declarat duminică ministrul ungar de externe Péter Szijjártó, potrivit MTI, citată de News.ro. Din păcate, situaţia din Orientul Mijlociu devine din ce în ce mai gravă, iar luptele din această regiune sunt tot mai intense, a afirmat Szijjártó.

„Noi, ungurii, suntem interesaţi de restabilirea păcii în Orientul Mijlociu. Interesul nostru este ca toţi cei care trăiesc acolo să aibă din nou posibilitatea de a duce o viaţă liniştită şi sigură, ca în sfârşit să nu mai trăiască sub ameninţarea permanentă a terorismului”, a spus ministrul.

UPDATE 06:23 Președintele Donald Trump se va întâlni mâine după-amiază cu echipa sa de securitate națională în Biroul Oval, conform programului publicat de Casa Albă duminică seară, transmite CNN.

Trump nu are evenimente publice programate pentru ziua de luni.

Inițial, președintele trebuia să călătorească luni la summitul anual NATO, organizat anul acesta la Haga. Plecarea sa pentru această reuniune este acum programată pentru marți.

UPDATE 06:20 Franţa mobilizează avioane militare A400M pentru a evacua francezi din Israel

UPDATE 06:18 Liderul Suprem al Iranului, Ayatollah Ali Khamenei, a făcut prima sa declarație publică de când Statele Unite au bombardat trei instalații nucleare în Iran, transmite Sky News.

Într-o postare pe platforma X, Khamenei a anunțat că „pedeapsa continuă” împotriva Israelului, referindu-se la noile atacuri cu rachete care au avut loc în cursul nopții.

„Inamicul sionist a făcut o greșeală gravă, a comis o crimă mare; trebuie pedepsit și este pedepsit; este pedepsit chiar acum”, a scris Liderul Suprem.

UPDATE 06:11 Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit de urgență pe tema Iranului / Rusia şi China fac presiuni pentru un armistiţiu / ”O cotitură periculoasă”, spune secretarul general Guterres

UPDATE 06:07 Aeroportul Internațional Ben Gurion din Israel va începe să opereze zboruri limitate de intrare și ieșire începând de luni, a anunțat Autoritatea Aeroporturilor Israeliene (IAA). Decizia vine după închiderea completă a spațiului aerian israelian ca urmare a atacurilor cu rachete iraniene, transmite CNN.

Conform IAA, zborurile de plecare vor opera cu un maxim de 50 de pasageri, ca urmare a implementării unor noi protocoale stricte de siguranță. Această măsură restrictivă este în linie cu decizia Comandamentului Frontului Intern al Israelului de a restricționa adunările mari de persoane în contextul tensiunilor crescute.

UPDATE 05:58 Donald Trump a declarat că „daune monumentale au fost provocate tuturor siturilor nucleare din Iran” în urma loviturilor americane de ieri, transmite Sky News. Afirmația președintelui american vine în contradicție directă cu eforturile presei de stat iraniene de a minimiza pagubele cauzate de bombe. Într-o altă declarație, Trump a transmis că daunele au fost ”totale”.

UPDATE 05:57 Prețurile petrolului au înregistrat o creștere semnificativă în tranzacțiile de luni dimineață, după ce Statele Unite s-au alăturat campaniei Israelului împotriva programului nuclear al Teheranului, bombardând instalații nucleare iraniene, a raportat AFP citată de The Guardian.

Atât țițeiul Brent, cât și principalul contract american WTI, au sărit cu peste 4%, atingând cel mai ridicat preț din luna ianuarie. Ulterior, au redus din câștiguri, iar duminică, la ora 23:35 GMT, Brent se tranzacționa cu 2,4% mai sus, la 78,83 dolari pe baril, iar WTI cu 2,5% mai sus, la 75,66 dolari pe baril.

Ora 05:40 Președintele Donald Trump a abordat posibilitatea unei schimbări de regim în Iran într-o postare pe rețelele sociale, duminică seara, creând o divergență clară față de mesajele transmise de înalți oficiali ai administrației sale pe parcursul aceleiași zile.

„Nu este politic corect să folosești termenul ‘schimbare de regim’, dar dacă regimul iranian actual este incapabil să FACĂ IRANUL MARE DIN NOU, de ce nu ar exista o schimbare de regim??? MIGA!!!”, a scris Trump, adaptând sloganul său „Make America Great Again” (MAGA) pentru a se referi la Iran.

Mesajul marchează o schimbare de ton semnificativă, explică CNN. Anterior, Secretarul Apărării, Pete Hegseth, și vicepreședintele J.D.Vance, dar și secretarul de stat Marco Rubio au transmis că loviturile americane au ținta precisă de a neutraliza programul nuclear al Iranului și nu de a schimba regimul.

Ora 05:34 Oficialii iranieni iau în calcul înlăturarea liderului suprem din Iran, ayatollahul Ali Khameni, în urma atacului SUA în cele mai importante situri nucleare ale republicii islamice, transmite Jerusalem Post.

Ora 05:30 Piloții B-2 care au bombardat siturile nucleare de la Fordow, Natanz și Isfahan au aterizat la Missouri, a anunțat Donald Trump citat de CNN.

Context

SUA au lovit, duminică dimineață, trei instalații nucleare în Iran: „Fordow a dispărut”, a anunțat Donald Trump. Celelalte situri lovite au fost cele de la Natanz și Isfahan. Acest lucru marchează implicarea directă a SUA în războiul dintre Israel și Iran. Țările din Orientul Mijlociu au condamnat dur atacul SUA, în timp ce UE îndeamnă la negocieri.

Ministrul de Externe al Iranului a anunțat că pleacă duminică după-amiază în Rusia, pentru a se întâlni cu aliatul său, dictatorul Vladimir Putin. Presa iraniană a raportat că o „explozie masivă a fost auzită” duminică în provincia Bushehr, unde se află singura centrală nucleară a Iranului.

”Ori va fi pace, ori va fi o tragedie și mai mare”, avertizează Trump Iranul, în timp ce premierul Benjamin Netanyahu a transmis un mesaj elogios americanilor și președintelui SUA.