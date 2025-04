”Litoralul Vestului” se împrospătează / Sute de tone de nisip și palmieri pe Plaja Ghioroc / Se plătește taxă doar pentru parcare

Plaja Ghioroc, supranumită “Litoralul Vestului”, este în curs de pregătire pentru deschiderea sezonului estival, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Sute de tone de nisip fin au fost aduse pentru împrospătarea plajei Ghioroc. În plus, vor fi reamplasaţi şi cei 75 de palmieri care au schimbat imaginea zonei de agrement în ultimii ani.

Primarul comunei Ghioroc, Corneliu Popi-Morodan, spune că în aceste zile este amenajată plaja pentru noul sezon turistic.

“Ca noutate, vizitatorii pot să închirieze şi sala de sport inaugurată anul trecut, aflată lângă parcare, dacă vor să joace fotbal sau alte sporturi. Plaja poate fi deja folosită, în ultimele zile am avut mulţi turişti, o parte dintre terase sunt şi ele deschise”, spune Corneliu Popi-Morodan.

Singura taxă aplicată pentru cei care vin la plajă este cea pentru parcare, în caz că vin cu maşina, respectiv 10 lei.

Lângă plaja Primăriei Ghioroc funcţionează şi un camping privat pentru rulote, care din acest an va fi extins, a mai anunţat edilul.