Lista completă a câştigătorilor la Festivalul de Film de la Veneţia 2024

Cea de-a 81-a ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia s-a încheiat sâmbătă cu acordarea premiilor, marcând începutul sezonului de decernare a premiilor în cinematografie şi fiind un prim indicator pentru Oscaruri. Opt din ultimele 12 premii pentru cel mai bun regizor de la Oscaruri au revenit unor filme care au debutat la Veneţia, transmite News.ro.

Juriul din acest an, prezidat de Isabelle Huppert şi alcătuit din James Gray, Andrew Haigh, Agnieszka Holland, Kleber Mendonça Filho, Abderrahmane Sissako, Giuseppe Tornatore, Julia von Heinz şi Zhang Ziyi, a avut de ales între 21 de filme aflate în competiţie.

PRINCIPALII CÂŞTIGĂTORI

Iată lista principalilor câştigători ai Festivalului de film de la Veneţia 2024:

LEUL DE AUR pentru cel mai bun film – THE ROOM NEXT DOOR de Pedro Almodóvar (Spania)

LEUL DE ARGINT – VERMIGLIO de Maura Delpero (Italia, Franţa, Belgia)

PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN REGIZOR – Brady Corbet pentru filmul THE BRUTALIST (Regatul Unit)

COPPA VOLPI pentru cea mai bună actriţă – Nicole Kidman în filmul BABYGIRL de Halina Reijn (Statele Unite)

COPPA VOLPI pentru cel mai bun actor – Vincent Lindon în filmul JOUER AVEC LE FEU de Delphine Coulin şi Muriel Coulin (Franţa)

PREMIUL pentru cel mai bun scenariu – Murilo Hauser şi Heitor Lorega pentru filmul AINDA ESTOU AQUI de Walter Salles (Brazilia, Franţa)

PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI – APRIL de Dea Kulumbegashvili (Franţa, Italia, Georgia)

PREMIUL MARCELLO MASTROIANNI pentru cel mai bun tânăr actor sau actriţă – Paul Kircher în filmul LEURS ENFANTS APRÈS EUX de Ludovic Boukherma şi Zoran Boukherma (Franţa).

SECŢIUNEA ORIZZONTI

Juriul ORIZZONTI al celei de-a 81-a ediţii a Festivalului de Film de la Veneţia, prezidat de Debra Granik şi alcătuit din Ali Asgari, Soudade Kaadan, Christos Nikou, Tuva Novotny, Gábor Reisz şi Valia Santella, după vizionarea celor 19 lungmetraje şi 13 scurtmetraje din competiţie a decis să acorde

PREMIUL ORIZZONTI PENTRU CEL MAI BUN FILM pentru: ANUL NOU CARE N-A FOST (THE NEW YEAR THAT NEVER CAME) de Bogdan Mureşanu (România, Serbia)

PREMIUL ORIZZONTI PENTRU CEL MAI BUN REGIZOR pentru: Sarah Friedland pentru filmul FAMILIAR TOUCH (Statele Unite)

PREMIUL SPECIAL ORIZZONTI AL JURIULUI pentru: HEMME’NIN ÖLDÜĞÜ GÜNLERDEN BIRI (ONE OF THOSE DAYS WHEN HEMME DIES) de Murat Fıratoğlu (Turcia)

Premiul ORIZZONTI pentru cea mai bună actriţă pentru: Kathleen Chalfant în filmul Familiar Touch de Sarah Friedland (Statele Unite)

PREMIUL ORIZZONTI PENTRU CEL MAI BUN ACTOR pentru: Francesco Gheghi în filmul FAMILIA de Francesco Costabile (Italia)

Premiul ORIZZONTI pentru cel mai bun scenariu pentru: Scandar Copti pentru filmul HAPPY HOLIDAYS (Palestina, Germania, Franţa, Italia, Qatar)

PREMIUL ORIZZONTI PENTRU CEL MAI BUN SCURT FILM pentru: WHO LOVES THE SUN de Arshia Shakiba (Canada)

Nominalizarea scurtmetrajului de la Veneţia pentru Premiile Europene de Film 2024 pentru: RENÉ VA ALLA GUERRA de Luca Ferri, Morgan Menegazzo, Mariachiara Pernisa (Italia)

PREMIUL Orizzonti Extra ARMANI BEAUTY AUDIENCE AWARD pentru: SHAHED (THE WITNESS) de Nader Saeivar (Germania, Austria)

SECŢIUNEA FILM DE DEBUT

Juriul celei de-a 81-a ediţii a Festivalului de Film de la Veneţia, prezidat de Gianni Canova şi format din Ricky D’Ambrose, Bárbara Paz, Taylor Russell şi Jacob Wong, a decis să acorde

PREMIUL LEUL VIITORULUI „LUIGI DE LAURENTIIS” PENTRU FILM DE DEBUT pentru: FAMILIAR TOUCH de Sarah Friedland (Statele Unite)

SECŢIUNEA VENEŢIA CLASSICI

Juriul acestei secţiuni, prezidat de Renato De Maria şi format din 24 de studenţi la cinematografie, aleşi dintre profesorii programelor universitare italiene de cinematografie, a decis să acorde

PREMIUL CLASSICI PENTRU CEL MAI BUN DOCUMENTAR pentru: CHAIN REACTIONS de Alexandre O. Philippe (Statele Unite)

PREMIUL CLASSICI PENTRU CEL MAI BUN FILM RESTAURAT pentru: ECCE BOMBO de Nanni Moretti (Italia, 1978)

SECŢIUNEA IMMERSIVE

Juriul VENEZIA IMMERSIVE, prezidat de Celine Daemen şi format din Marion Burger şi Adriaan Lokman, după ce a vizionat cele 26 de proiecte din competiţie, a decis să acorde

MARELE PREMIU VENEZIA IMMERSIVE pentru: Ito Meikyū de Boris Labbé (Franţa, Luxemburg)

PREMIUL SPECIAL IMMERSIVE pentru: OTO’S PLANET de Gwenael François (Luxemburg, Canada, Franţa)

PREMIUL DE REALIZARE IMMERSIVE pentru: IMPULSE: PLAYING WITH REALITY de Barry Gene Murphy, May Abdalla (Regatul Unit, Franţa).